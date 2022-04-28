Техосмотр авто не будут отменять в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очень много ДТП в Казахстане происходит из-за неисправности авто. Об этом заявила вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Было обсуждение и хотели отменить техосмотр, но на самом деле уполномоченные органы в сфере транспорта, наоборот, настаивают на том, чтобы все автомобили проходили техосмотр», - сказала вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса А. Макашева.

По ее словам, в ходе обсуждений было решено не отменять техосмотр.

«Это, в первую очередь, связано с безопасностью на дорогах общего пользования. Сейчас, к сожалению, зачастую случается очень много дорожно-транспортных происшествий и они происходят из-за того, что автомобиль не исправен. На техосмотре как раз таки выявляются эти неисправности и гражданин РК, проходя техосмотр, может узнать - нужно ли произвести ремонт автотранспортного средства. Поэтому техосмотр очень важен», - добавила А. Макашева.

Ранее сообщалось, что в среднем по Казахстану уровень местного содержания автопрома составляет 33%, а по некоторым моделям доходит до 50%.

«Существует утвержденная методика расчета доли местного содержания, которая рассчитывается не только за счет компонентной базы, но также из добавленной стоимости, которая осталась в Казахстане, заработной платы рабочих и других услуг, направленных на изготовление автомобиля. Что касается локализации, то она достигается за счет освоенных технологий и других процессов, в том числе сварки, окраски и сборки. Мелкоузловая сборка состоит из 1 тыс. операций. Сегодня мы переходим на новый этап, когда имеются дополнительные обязательства по развитию производства компонентов», - пояснил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков.