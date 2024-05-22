Техобследование и оценка затопленных домов завершены – аким СКО

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов встретился с жителями села Бескол, пострадавшими от паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

На своей странице в социальной сети глава региона написал, что ответил на вопросы и провел разъяснения по выплате единовременной помощи, предоставлению и ремонту жилья.

- Мы должны строго действовать в рамках закона. Это касается и вопроса «красной зоны». Я понимаю жителей, которые хотят уехать из подтопляемой территории. Тем не менее, пострадавшие дома в Бесколе будут ремонтировать либо сносить согласно заключению технического обследования. Мы направили в Сенат Парламента РК письмо с предложением по расширению запретной зоны для строительства от берега реки Есиль с 100 м до 1 км. Данные вопросы нужно закрепить законодательно, - сообщил аким области.

Он добавил, что по области во время паводка пострадали 3 898 домов. Завершены все работы по их оценке и техобследованию. До 25 мая завершится выдача документации по сметным расчетам, техобследованию и оценке жилья.

- Для решения жилищного вопроса идет строительство 520 домов в микрорайоне «Солнечный-2», помимо этого приобретаются квартиры на вторичном рынке. Жителей волнует вопрос строительства дамб с учетом половодья этого года. Мы будем строить капитальные дамбы согласно проектному решению специалистов. Все вопросы на моем личном контроле, - написал Гауез Нурмухамбетов.

Ранее пострадавшие жители Бесколя пришли к акиму Кызылжарского района Сактагану Садвокасову с просьбой ускорить работы по оценке жилья.