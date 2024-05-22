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    13:20, 22 Май 2024 | GMT +6

    Техобследование и оценка затопленных домов завершены – аким СКО

    СКО, аким области
    Фото: instagram/ gaueznurmukhambetov

    Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов встретился с жителями села Бескол, пострадавшими от паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На своей странице в социальной сети глава региона написал, что ответил на вопросы и провел разъяснения по выплате единовременной помощи, предоставлению и ремонту жилья.

    - Мы должны строго действовать в рамках закона. Это касается и вопроса «красной зоны». Я понимаю жителей, которые хотят уехать из подтопляемой территории. Тем не менее, пострадавшие дома в Бесколе будут ремонтировать либо сносить согласно заключению технического обследования. Мы направили в Сенат Парламента РК письмо с предложением по расширению запретной зоны для строительства от берега реки Есиль с 100 м до 1 км. Данные вопросы нужно закрепить законодательно, - сообщил аким области. 

    Он добавил, что по области во время паводка пострадали 3 898 домов. Завершены все работы по их оценке и техобследованию. До 25 мая завершится выдача документации по сметным расчетам, техобследованию и оценке жилья.

    - Для решения жилищного вопроса идет строительство 520 домов в микрорайоне «Солнечный-2», помимо этого приобретаются квартиры на вторичном рынке. Жителей волнует вопрос строительства дамб с учетом половодья этого года. Мы будем строить капитальные дамбы согласно проектному решению специалистов. Все вопросы на моем личном контроле, - написал Гауез Нурмухамбетов.

    Ранее пострадавшие жители Бесколя пришли к акиму Кызылжарского района Сактагану Садвокасову с просьбой ускорить работы по оценке жилья. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Компенсация Общество Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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