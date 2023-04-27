Техностартапы представили таразские студенты на форуме «ZHEIF-2023»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Гостей Международного экономического и инвестиционного форума «ZHEIF-2023» ознакомили с технологическими инновациями IT-академии в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе проходит Международный экономический и инвестиционный форум «Zhambyl Investment and Economic Forum-2023». Гостей форума ознакомили с активно развивающейся в регионе сферой цифровизации и проектного управления.

Представителям зарубежных компаний продемонстрировали технологические разработки студентов IT-академии, действующей на базе Международного Таразского инновационного института имени Шерхана Муртазы.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года в Таразе открылась IT-академия в рамках реализации национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», а также адаптации к навыкам и компетенциям XXI века, развития умения работать с информацией, формирования технологических навыков, цифровизации. В соответствии с задачами национального проекта в 2021 году в Жамбылской области было создано десять новых постоянных рабочих для IT-специалистов в различных компаниях, в 2022 году - 35 новых рабочих мест в сфере цифровизации.

Жамбылские программисты разрабатывают приложения для поиска специалистов-фрилансеров, заказа товаров отечественных производителей, а также по поддержке казахоязычного контента в Интернете.

Молодые программисты создали автоматизированную систему для университетского Зимнего сада, позволяющую контролировать температуру и влажность воздуха, вентиляцию и режимы полива растений. При этом есть возможность и ручного управления. В саду выращивают более 400 видов растений, а специалисты вуза тесно сотрудничают с аграриями региона.

Некоторые элементы цифровизации программисты используют в сфере гидробиологических исследований водоемов и при разведении рыб.

Ректор Международного Таразского инновационного института имени Шерхана Муртазы Марат Баяндин сообщил о высоком уровне обеспечения безопасности студентов.

«Здесь используется современная система турникетов, которая сразу анализирует видеоматериал и хранит его на сервере. На территории общежития и учебных корпусов установлена система видеонаблюдения, что заметно минимизирует риски правонарушений среди студентов», - отметил спикер.

Иностранные гости посетили также и Жамбылский политехнический высший колледж, где местные специалисты рассказали о достижениях в сфере робототехники.

Учебное заведение за последние годы вышло на новый уровень в подготовке высококвалифицированных кадров. Так, шесть учащихся в минувшем году стали обладателями грантов в республиканском проекте «Топ 100 студентов». На республиканском чемпионате «Worldskills-2022» команда колледжа завоевала призовое место в соревнованиях по мобильной робототехнике.

На форуме «ZHEIF-2023» в Жамбылской области гостям представили более 20 инновационных проектов в сфере робототехники и информационных систем. Внимание иностранцев привлекли модели «умных» домов и действующих теплиц. Некоторые системы предлагают автоматизацию не только дворов и домов, а даже внутридомовой мебели, к примеру, автоматической колыбели.

Как отмечалось, Международный инвестиционный форум в Таразе должен стать площадкой для установления деловых контактов, изучения потенциальных инвестиционных возможностей с зарубежными и республиканскими предприятиями и организациями. Участниками «ZHEIF-2023» стали представители ведущих международных и отечественных компаний, инвесторы, эксперты и лидеры мнений, а также представители отраслевых министерств, руководители квазигосударственных компаний.