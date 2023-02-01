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Технологию производства омолаживающей мази разработали казахстанские студенты

1 Февраля 2023, 12:43
Технологию производства омолаживающей мази разработали казахстанские студенты

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Студенты ВКУ им. С. Аманжолова предлагают технологию производства мази с добавлением трутневого гомогената. Цель научной работы – это получение мази с добавлением трутневых личинок, которые способствует омоложению и тонизированию кожи. Авторами нового секрета молодости являются студенты второго курса образовательной программы «Лесные ресурсы» и «Биология» Дарья Жукова и Оразалы Сабитов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Будущая мазь будет богата полезными веществами, входящими в состав продукта: липиды, аминокислоты, молочная, яблочная, янтарная кислота и сложные эфиры.

«Мы планируем производство профилактической и лечебной мази. Ее основа – прополис. С помощью нагревания смесь доводится до нужной консистенции. Позже добавляется гомогенат по специальной схеме. Сам продукт интересен своей доступностью и эффективностью. Наносить необходимо для предотвращения и лечения признаков увядания кожи, ожогов и т.п.», - рассказали студенты.

Проект уже на начальном этапе представляет большой интерес благодаря отсутствию аналогов в Казахстане.


Фото: vku.edu.kz

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