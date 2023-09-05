Технология 5G становится доступнее в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Tele2/Altel делает технологию пятого поколения доступнее: компания активно строит базовые станции 5G и предоставляет своим абонентам возможность попробовать новые возможности на доступных девайсах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

За последнюю неделю Tele2/Altel построил 39 5G-станций, а их общее количество приближается к 300. К десяти городам, где появились зоны связи новейшего поколения, добавились Усть-Каменогорск и Тараз. Более двухсот тысяч абонентов оператора Tele2/Altel, входящего в группу компаний «Казахтелеком» уже протестировали 5G.

Органичный переход на 5G позволит казахстанцам увеличивать потребление трафика, оставаться на связи, успевать больше, а также снизит нагрузку на существующие сети, тем самым обеспечив необходимый объем доступа к мировой паутине.

Напомним, что среднемировой показатель потребления трафика 12 ГБ, а в Казахстане он уже превысил отметку в 17,5 ГБ. При этом естественный рост будет продолжаться за счет совместных инициатив государства и операторов связи по уменьшению цифрового неравенства в стране.

Приоритет компании Tele2/Altel сделать технологию 5G максимально доступной для каждого абонента и подготовить базу для будущих технологических решений, которые станут такими же привычными как онлайн-банкинг, услуги электронного правительства и сервисы, помогающие казахстанцам работать и учиться удаленно, а также легко совершать покупки по всему миру.

Именно поэтому оператор не только активно разворачивает сеть в городах страны, но и предоставляет своим абонентам возможность приобрести смартфоны, поддерживающие 5G по доступным ценам. Уже сейчас можно оформить предзаказ и получить возможность в числе первых ощутить преимущества связи пятого поколения на устройствах, которые при этом не уступают по техническим характеристикам топовым моделям.