Технологии повысят качество образования — эксперт из США о внедрении ИИ в школах

Решение Казахстана внедрить искусственный интеллект в систему среднего образования вызвало интерес у международных экспертов. Внештатный научный сотрудник «The Atlantic Council’s Eurasia Center» (г.Вашингтон), эксперт по Евразии Марк Темницкий в интервью собственному корреспонденту агентства Кazinform в Вашингтоне заявил, что ИИ может значительно улучшить качество обучения и снизить нагрузку на учителей.

— При продуманном внедрении эти технологии способны повысить стандарты образования и улучшить результаты. Успех таких инициатив в значительной степени зависит от инвестиций в цифровую инфраструктуру и полноценной подготовки учителей, которым, как представляется, посвящен указ в Казахстане, — заявил Марк Темницкий.

Он также поделился опытом США.

— В Соединенных Штатах инструменты ИИ все чаще используются в классах для оказания помощи в обучении, планировании уроков и оценке успеваемости учащихся, — отметил эксперт.

Эксперт положительно оценил инициативу Казахстана по внедрению положений о защите персональных данных, подчеркнув важность дальнейшего усиления мер кибербезопасности, особенно когда речь идет о несовершеннолетних.

— Защита данных учащихся от взлома или неправильного использования требует надежной правовой базы и технических средств защиты. Включение Казахстаном положений о защите персональных данных в указ является позитивным шагом, и обеспечение их соблюдения будет иметь решающее значение для укрепления общественного доверия к инициативе, — сообщил Марк Темницкий.

Ранее турецкий эксперт, комментируя Указ Касым-Жомарта Токаева о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования, заявил о том, что Казахстан делает шаг к образовательной модели будущего.