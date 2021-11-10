«Технологией счастья» назвал главный репродуктолог страны программу ЭКО
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин отметил, что при участии в программе ЭКО очень важна психологическая подготовка, потому что психологи находят болевые точки, снимают блок, после чего появляется шанс иметь ребенка. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году у нас вышел роман «5 минут или технология счастья». Мы описали около 50 историй, каждая из которых уникальная. Есть пациенты, которые приезжают к нам из других стран. Одна пара была из Австралии и Кореи. Они пробовали в обеих странах, но результата добились у нас. Вспомогательные репродуктивные технологии могут дать многое. Действительно, есть сложные формы женского бесплодия. Если пациент доверяет врачу, иногда может пройти 7,8 программ, но добьется успеха», - отметил главный репродуктолог страны.
По словам эксперта, очень важна психологическая подготовка.
«Поэтому практически все клиники ЭКО имеют психологов. Иногда приходилось наблюдать за уверенными в себе женщинами, которые говорили, зачем нам психолог. Когда через неудачи проходили с психологом, мне говорили, что, действительно, психолог нашла болевые точки, которые сняли блок, и у них получилось. Я всегда говорю, что это технология счастья. Надо очень хотеть иметь ребенка», - добавил Вячеслав Локшин.
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