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Технику совместного оперативного развертывания отработали на учении военные Казахстана и Узбекистана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Ноября 2021, 13:42
Технику совместного оперативного развертывания отработали на учении военные Казахстана и Узбекистана

ТЕРМЕЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита министра обороны Казахстана в Узбекистан главы оборонных ведомств двух стран генерал-лейтенант Мурат Бектанов и генерал-лейтенант Баходир Курбанов наблюдали за активной фазой совместного учения «Hamkorlik-2021» на полигоне «Термез». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

По замыслу учения боевые подразделения выполняли задачи по проведению поисково-разведывательных действий, предотвращению внезапного нападения наземного противника, уничтожению его передовых отрядов, отражению наступления и последующей ликвидации высокомобильных военизированных групп.

Совместное учение «Hamkorlik-2021» направлено на повышение степени координации и слаженности, а также уровня взаимодействия воинских контингентов двух стран в ходе решения различных учебно-боевых задач в свете возрастающих рисков обострения ситуации в регионе.

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Существующие вызовы и угрозы региональной и глобальной безопасности, включая ситуацию в Афганистане, стали предметом обсуждения в ходе официальных переговоров Мурата Бектанова и Баходира Курбанова. Кроме того, стороны рассмотрели актуальные направления взаимоотношений Казахстана и Узбекистана в оборонной сфере, вопросы военного образования и подготовки кадров.

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По итогам переговоров утвержден план сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2022 год. Он включает совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, участие команд в Армейских международных играх на территории Казахстана и Узбекистана, взаимные визиты по обмену опытом.

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