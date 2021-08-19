Технику на 1,4 млн тенге украл из школы охранник в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Охранник одной из школ Кокшетау похитил из учебного заведения технику на 1,4 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 17 августа к участковому инспектору капитану полиции Асылхану Есимову обратилась директор одной из школ областного центра.
«Заявительница указала, что в период с 13 по 15 августа из школы была похищена техника: девять ноутбуков, три планшета, три веб-камеры и три пары наушников. Сумма ущерба составила более 1,4 млн тенге», - пояснили в ведомстве.
Полицейским не составило труда найти подозреваемого. Они опросили трех охранников, работающих в этом учебном заведении. Один из них, 28-летний житель города, который работает на объекте недавно, признал свою вину.
Как добавили в ведомстве, начато досудебное расследование по части 1 статьи 188 «Кража». Ведется следствие.
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