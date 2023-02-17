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Технику и спасательные группировки готовят на период паводка в СКО

17 Февраля 2023, 15:18
Технику и спасательные группировки готовят на период паводка в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели и местные исполнительные органы готовят людей и технику на случай ухудшения паводковой ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, на недавнем селекторном совещании с первым заместителем руководителя аппарата Правительства РК Габитом Сыздыкбековым обсуждали уровень готовности региона к весеннему половодью.

«На проблемных участках возвели более 130 км земляных обвалований, свыше 7 км защитных дамб, на дорогах установили 89 водопропускных труб, 16 тюбингов, построили и отремонтировали более 55 км дренажных систем, провели берегоукрепительные работы и очистку русел рек. Для оперативного реагирования на угрозы паводка создана группировка сил и средств из местных исполнительных органов: 1 416 человек личного состава и 1 180 единиц техники, 255 пунктов приема для эвакуируемого населения, 114 плавательных средств, более 15 тысяч тонн инертного материала, 41 тысяча мешкотары, около 190 тонн ГСМ», - проинформировал заместитель акима области Сатжан Аблалиев.

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По данным начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиля Камалова, ведомство сформировало группировку сил и средств из числа сотрудников ДЧС, полиции и национальной гвардии в составе 472 человек и 134 единиц техники. Людей и технику заранее отправят на уязвимые участки.

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Ранее в филиале РГП «Казгидромет» сообщали, что Северо-Казахстанская область относится к категории повышенного риска развития паводка.

24 января на заседании Правительства РК министр по ЧС Юрий Ильин раскритиковал подготовку регионов к весеннему половодью. Аким области Айдарбек Сапаров заявил, что в регионе продолжается реализация трехлетней дорожной карты по устранению паводковых угроз.

Вопрос подготовки к паводку рассматривали и на заседании комиссии партийного контроля «AMANAT». Тогда главный специалист отдела по мобилизационной подготовке и гражданской защиты аппарата областного акимата Берик Габдулин сообщил, что из 20 гидротехнических сооружений в неудовлетворительном состоянии находятся четыре и в аварийном – два.

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Фото: Пресс-служба ДЧС


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