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Технику и оборудование для раздельного сбора ТБО получили в Восточном Казахстане

17 Марта 2021 22:21
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Технику и оборудование для раздельного сбора ТБО получили в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области появилось оборудование и специальная техника для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

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Участие в церемонии передачи новых контейнеров и специальной техники для раздельного сбора ТБО принял аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Глава региона отметил, что это стало очередным этапом сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития и ТОО «Оператор РОП».

«Это шаг вперёд в сторону экологической культуры, формирование которой является ключевым вопросом, – сказал Даниал Ахметов. – Поэтому очень важно пропагандировать раздельный сбор отходов и сортировать мусор по видам. Сейчас для этого созданы все условия. Надеюсь, население Усть-Каменогорска и Семея откликнется на это начинание. Это должно стать частью общей культуры».


Для развития инфраструктуры раздельного сбора твёрдых бытовых отходов «Оператор РОП» закупил для двух городов региона – Усть-Каменогорска и Семея – 2856 контейнеров и 12 новых мусоровозов, а также профинансировал приобретение двух современных сортировочных линий. На реализацию этого проекта выделено порядка 3,7 миллиарда тенге.

Теперь раздельный сбор ТБО будет осуществляться по трём фракциям: «лёгкое» – перерабатываемое вторсырье (пластик, бумага, металл), «тяжёлое» – (стекло) и «мокрое» – неперерабатываемые отходы (пищевые отходы и др.). Так, в областном центре будет установлено 760 пластиковых контейнеров жёлтого цвета для сбора «лёгкого» вторсырья и 514 синих контейнеров колокольного типа, предназначенных для отходов. В Семее – 1050 сетчатых контейнеров для сбора «лёгкого» вторичного сырья и 532 контейнера для стеклобоя. Доставлять вторичное сырье на переработку будут мусоровозы.


Помимо этого, проектом предусмотрено строительство в Усть-Каменогорске и Семее двух автоматических мусоросортировочных линий общей производственной мощностью 200 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов в год.

Предполагается, что комплексная работа по внедрению раздельного сбора ТБО в Восточно-Казахстанской области позволит повысить уровень переработки отходов с десяти процентов в Усть-Каменогорске и 16,4 процента в Семее до 30 процентов в 2022 году.

Специалисты Центра Экологической Безопасности отмечают, что следующим шагом по внедрению раздельного сбора ТБО должна стать работа по просвещению населения для правильного использования новейшего оборудования.



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#Восточно-Казахстанская область   #Экология  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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