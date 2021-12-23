Технику для лесных хозяйств приобрели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акиму Северо-Казахстанской области Кумару Аксакалову презентовали новую технику, которую приобрели для лесных хозяйств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети глава региона написал, что автопарк лесных учреждений ежегодно пополняется новой техникой. За последние четыре года на обновление потратили 420 млн тенге. Приобрели 29 единиц пожарных машин, тракторов и транспорт для патрулирования. В частности, в этом году приобрели 14 тракторов, пять патрульных машин и противопожарное оборудование на 212 млн тенге. Оснащённость спецтехникой возросла на 14%.

«Вся эта проводимая работа направлена на сохранение и приумножение нашего лесного богатства. За последние пять лет в регионе посажено 16 млн деревьев. Это в два раза больше количества вырубленных деревьев. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести масштабное озеленение по стране, за 5 лет будет осуществлена посадка 2 млрд деревьев. По нашей области планируем посадить 100 млн саженцев», - написал К.Аксакалов.