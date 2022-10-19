Техники для зимней очистки республиканских дорог не хватает подрядчику в СКО
По информации К.Усербаева, для зимней очистки дорог подготовили и находятся в исправном состоянии 88 единиц снегоочистительной техники из имеющихся 104.
«Из 104 единиц техники более 50% эксплуатируются дольше 10 лет, что приводит к частым поломкам. Сейчас требуют ремонта 17 единиц техники, из них на списание - четыре. Филиалу ТОО «Казахавтодор» необходимо дополнить парк снегоочистительной техники путем аренды в количестве 32 единиц. Этого будет достаточно», - сообщил К.Усербаев.
Аким области Кумар Аксакалов считает, что руководство компании необходимо поставить в известность о ситуации.
«Если недостаточно, надо говорить, требовать у руководства. У республиканских компаний средств всегда больше сосредоточено, техника выделяется лучше. Ваша задача как руководства областного филиала ставить эти вопросы. Если не обращают внимания, вы должны нам сказать. Важно, чтобы техника была. У вас всего 85% исправно, еще и не хватает», - сказал К.Аксакалов.
К.Усербаев добавил, что до конца года ожидают 10 единиц техники.
Всего на республиканских трассах в регионе заносам подвергаются 280 км.