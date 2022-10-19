РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:51, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Техники для зимней очистки республиканских дорог не хватает подрядчику в СКО

    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – У североказахстанского филиала АО «НК «Казавтожол» 50% техники, задействованной в зимнем содержании дорог, эксплуатируется более 10 лет. Об этом на заседании акимата сообщил и.о. директора филиала Канат Усербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации К.Усербаева, для зимней очистки дорог подготовили и находятся в исправном состоянии 88 единиц снегоочистительной техники из имеющихся 104.

    «Из 104 единиц техники более 50% эксплуатируются дольше 10 лет, что приводит к частым поломкам. Сейчас требуют ремонта 17 единиц техники, из них на списание - четыре. Филиалу ТОО «Казахавтодор» необходимо дополнить парк снегоочистительной техники путем аренды в количестве 32 единиц. Этого будет достаточно», - сообщил К.Усербаев.

    Аким области Кумар Аксакалов считает, что руководство компании необходимо поставить в известность о ситуации.

    «Если недостаточно, надо говорить, требовать у руководства. У республиканских компаний средств всегда больше сосредоточено, техника выделяется лучше. Ваша задача как руководства областного филиала ставить эти вопросы. Если не обращают внимания, вы должны нам сказать. Важно, чтобы техника была. У вас всего 85% исправно, еще и не хватает», - сказал К.Аксакалов.

    К.Усербаев добавил, что до конца года ожидают 10 единиц техники.

    Всего на республиканских трассах в регионе заносам подвергаются 280 км.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Дороги
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!