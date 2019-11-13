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вчера 17:00
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вчера 15:56
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Техники для содержания автодорог в зимний период не хватает в Актюбинской области - ДЧС
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – ТОО «Казавтодор» оказался технически не готов к зимнему содержанию дорог в Актюбинской области. К такому выводу пришли в департаменте ЧС после недавних снежных заторов в начале ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как известно, 4 ноября на автодороге «Самара-Шымкент» от села Карабутак до границы Кызылординской области в снежном плену оказались около 200 автомашин. В пункты обогрева были эвакуированы более 200 человек. А в одном из автобусов был обнаружен труп гражданина Таджикистана, который скончался от сердечной недостаточности.
Ситуацию с зимним содержанием автодорог обсудили сегодня на совещании в акимате.
Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков отметил, что у компании «Казавтодор», взявшей на себя обязательства по содержанию дорог республиканского и областного значения, нет техники. В настоящее время автопарк предприятия насчитывает 79 единиц техники вместо 146. Часть техники изношена.
«Неизвестно чем занимались руководители ответственных учреждений, акимы районов в течение лета. Первый снег показал слабую готовность наших служб к зиме, кроме того, помощь детям и гражданам, оказавшимся в снежных заносах оказали с опозданием», - сказал аким области Ондасын Уразалин.
Аким области сделал строгое предупреждение ответственным специалистам, не предотвратившим чрезвычайную ситуацию и поручил руководителю подрядного учреждения ТОО «Казавтодор» Ерболату Амирбекову в недельный срок увеличить количество техники, заключив договора с компаниями по аренде дополнительной техники.
Напомним, 4 ноября из-за снежных заносов в Актюбинской области образовалось скопление около 200 машин.
«Принятыми мерами в пункты обогрева эвакуировано 31 человек, из затора вызволено 50 машин. В настоящее время в снежном плену остаются около 50 автотранспортных средств», - говорится в сообщении.
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