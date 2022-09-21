Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Техника приступила в демонтажу трубы на Петропавловской ТЭЦ-2
21 Сентября 2022, 11:48

Техника приступила в демонтажу трубы на Петропавловской ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 продолжается демонтаж рухнувшей в марте дымовой трубы №1. До настоящего времени его проводили вручную, сейчас подключилась техника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Разбором трубы занимались несколько специалистов. Привлекать технику было опасно. Ранее генеральный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов отмечал, что механический способ демонтажа возможен с отметки в 32 метра. Тогда процесс ускорится.

«Ручной способ разбора сменился на механический. Для этого из столицы доставили специальный гидравлический молот. Работает система по принципу экскаватора с насадкой, напоминающей пневматический отбойный молоток. Разрушение объекта происходит за счет поэтапного дробления бетона и обрушения внутрь конструкции. Завершить процесс специалисты рассчитывают до конца недели», - сообщили в пресс-службе монополиста.

На своей странице в социальной сети АО «Севказэнерго» поделились кадрами работы техники.

В пресс-службе АО «Севказэнерго» заверили, что модернизация Петропавловской ТЭЦ-2 не повлияет на начало отопительного сезона. К нему компания готова. Как только акимат города подпишет соответствующее постановление, соцобъекты и дома подключат к теплу.


Новости по теме
Отопление включат во всех домах Атырау до 19 октября
Отопительный сезон начался в Алматы
Отопительный сезон в Атырау: тепло не получили более 200 многоэтажек
Читайте также
Отопление включат во всех домах Атырау до 19 октября
Семь пешеходов погибли в авариях в СКО
Более тысячи  иностранцев нарушили миграционное законодательство в СКО
Пассажирские вагоны начнут собирать в СКО
Странный гул ночью испугал жителей Петропавловска
Более 500 призывников находятся в розыске в Петропавловске
Отопительный сезон начался в Алматы
Отопительный сезон в Атырау: тепло не получили более 200 многоэтажек
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив