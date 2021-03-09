Техника не справляется со снежными переметами на дорогах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Об обстановке на дорогах Северо-Казахстанской области на брифинге рассказал начальник управления в кризисных ситуациях Рустем Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе до сих пор действует штормовое предупреждение. Скорость ветра сегодня, 9 марта, достигает 20 метров в секунду. По словам Р.Жумагалиева, при таком ветре будут локальные переметы. Спасатели попросили жителей региона по возможности ограничить выезды из населенных пунктов, не игнорировать штормовые предупреждения и информацию о закрытии дорог.

«Движение на дорогах затруднено. Усиление ветра, мокрый дождь и снег, гололед, туман. Семь участков республиканских дорог закрыты. Все областные дороги закрыты. Техника работает. Идут работы по очистке дорог. Снег тяжелый, мокрый. Техника не успевает пробить все дороги. Есть населенные пункты, к которым затруднено движение. Тем не менее, местные исполнительные органы и дорожные службы принимаются все меры», - отметил Р.Жумагалиев.

С 5-го по 9-е марта по области из снежных переметов эвакуировали 184 человека, в том числе 4 детей. Из снежных заторов вызволили 56 единиц техники. В том числе 18 грузовых машин.

«Проводились спасательные операции. В выходные дни были бураны и метели, осадки и ветер до 28 метров в секунду. Из населенных пунктов на ТРЭКОЛе из населенных пунктов, подъезд к которым был заблокирован снегом, эвакуировали больных людей. В селе Майбалык в тяжелом состоянии была пожилая женщина. Среагировали оперативно, доставили в центральную районную больницу. Жизни женщины ничего не угрожает», - проинформировал Р.Жумагалиев.

Штормовое предупреждение по области объявили на 10 марта. На большей части ожидаются осадки – снег и дождь. Местами - низовая метель, туман, днем - гололед. Ветер юго-западный с переходом на восточный местами со скоростью 15-20 метров в секунду.