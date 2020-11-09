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Техника для зимнего обслуживания трасс Павлодарской области готова на 92%

9 Ноября 2020 19:17
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Техника для зимнего обслуживания трасс Павлодарской области готова на 92%

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский областной филиал Наццентра качества дорожных активов озаботился подготовкой дорог региона к зимнему периоду, извлекая уроки из прошлого сезона, когда трассы заносило снегом по пяти направлениям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вспомним прошлую зиму, когда было выявлено девять особо снегозаносимых мест по пяти направлениям общей протяжённостью 5,8 километра: автодорога Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты» (километры 206, 227), автодорога Кызылорда-Павлодар-Успенка- граница РФ (километры 1265-1267, 1268-1269, километр 1274), автодорога Калкаман-Баянауыл-Умуткер- Ульяновский (километр 68), автодорога Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» (километр 82), автодорога Павлодар-Шарбакты-граница РФ» (километр 112), автодорога Павлодар-Успенка-граница РФ (километр 152)», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в Павлодарском областном филиале Национального центра качества дорожных активов Казахстана.

Частые снежные заносы на этих трассах постоянно вызывали критику со стороны многих автолюбителей, особенно у людей, направлявшихся из Павлодара в Нур-Султан и обратно, отметил источник. Снегоуборочная техника не успевала очищать от снега эти участки дорог.

«В связи с ухудшением погодных условий на автомобильных дорогах республиканского значения в Павлодарской области ограничение движения для всех транспортных средств в прошлом сезоне вводилось 36 раз. Из них в связи с закрытием автодорог в соседних регионах: Акмолинской области – 14 раз, карагандинской области – 11 раз, Восточно-Казахстанской области два раза и по Павлодарской области – 9 раз», - добавили в региональном филиале Наццентра.

В Павлодарском областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол» рассказали, что для зимнего содержания автодорог региона подготовлены к работе 16 единиц производственных баз, восемь котельных, одиннадцать обогревательных пунктов, десять складов для хранения химических реагентов, что составляет стопроцентную их готовность.

«Заготовлено 8 311 тонн противогололёдного материала (ПГМ), 2 457 тонны угля, 55,5 тысячи литров горюче-смазочных материалов, 1 220 снегозащитных щитов. Из них не все материалы имеют стопроцентную готовность: противогололёдный материал по плану составляет 18 102 тонны; заготовлен всего на 70 процентов, а готовность ГСМ составляет 50 процентов, - отметили в региональном филиале «КазАвтоЖола». - Из горюче-смазочных материалов в нужном количестве заготовлен только уголь, а бензин, дизтопливо, песок (отсев), кальций хлор и соль – на половину плана на зимний период. Также установлены 236 дорожных знаков для зимнего содержания, 1 220 снегозащитных щитов».

В 2020 году, по информации компании, в эксплуатацию ввели 99 километров дорог с семью транспортными развязками, одним путепроводом и двумя мостами через канал Иртыш – Караганда. В Павлодарском филиале АО «НК «КазАвтоЖол» для зимнего содержания дорог есть 79 единиц техники: девять шнекороторов, 25 комбинированных дорожных машин, 13 автогрейдеров, 20 тракторов, два бульдозера и четыре погрузчика.

«Центральным аппаратом ТОО «Казахавтодор» планируется передать области дополнительно восемь единиц зимней техники, из них: комбинированных дорожных машин – три единицы, погрузчиков – две единицы, автогрейдеров – две единицы. Передан в пользование один трактор МТЗ, - отметили в компании. - Таким образом, фактическая готовность зимней техники составляет 92 процента».


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#Павлодарская область   #Другие государственные органы   #Дороги  
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Автор:

Антон Гагарин

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