Техника для зимнего обслуживания трасс Павлодарской области готова на 92%

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский областной филиал Наццентра качества дорожных активов озаботился подготовкой дорог региона к зимнему периоду, извлекая уроки из прошлого сезона, когда трассы заносило снегом по пяти направлениям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Вспомним прошлую зиму, когда было выявлено девять особо снегозаносимых мест по пяти направлениям общей протяжённостью 5,8 километра: автодорога Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты» (километры 206, 227), автодорога Кызылорда-Павлодар-Успенка- граница РФ (километры 1265-1267, 1268-1269, километр 1274), автодорога Калкаман-Баянауыл-Умуткер- Ульяновский (километр 68), автодорога Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» (километр 82), автодорога Павлодар-Шарбакты-граница РФ» (километр 112), автодорога Павлодар-Успенка-граница РФ (километр 152)», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в Павлодарском областном филиале Национального центра качества дорожных активов Казахстана.

Частые снежные заносы на этих трассах постоянно вызывали критику со стороны многих автолюбителей, особенно у людей, направлявшихся из Павлодара в Нур-Султан и обратно, отметил источник. Снегоуборочная техника не успевала очищать от снега эти участки дорог.

«В связи с ухудшением погодных условий на автомобильных дорогах республиканского значения в Павлодарской области ограничение движения для всех транспортных средств в прошлом сезоне вводилось 36 раз. Из них в связи с закрытием автодорог в соседних регионах: Акмолинской области – 14 раз, карагандинской области – 11 раз, Восточно-Казахстанской области два раза и по Павлодарской области – 9 раз», - добавили в региональном филиале Наццентра.

В Павлодарском областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол» рассказали, что для зимнего содержания автодорог региона подготовлены к работе 16 единиц производственных баз, восемь котельных, одиннадцать обогревательных пунктов, десять складов для хранения химических реагентов, что составляет стопроцентную их готовность.

«Заготовлено 8 311 тонн противогололёдного материала (ПГМ), 2 457 тонны угля, 55,5 тысячи литров горюче-смазочных материалов, 1 220 снегозащитных щитов. Из них не все материалы имеют стопроцентную готовность: противогололёдный материал по плану составляет 18 102 тонны; заготовлен всего на 70 процентов, а готовность ГСМ составляет 50 процентов, - отметили в региональном филиале «КазАвтоЖола». - Из горюче-смазочных материалов в нужном количестве заготовлен только уголь, а бензин, дизтопливо, песок (отсев), кальций хлор и соль – на половину плана на зимний период. Также установлены 236 дорожных знаков для зимнего содержания, 1 220 снегозащитных щитов».

В 2020 году, по информации компании, в эксплуатацию ввели 99 километров дорог с семью транспортными развязками, одним путепроводом и двумя мостами через канал Иртыш – Караганда. В Павлодарском филиале АО «НК «КазАвтоЖол» для зимнего содержания дорог есть 79 единиц техники: девять шнекороторов, 25 комбинированных дорожных машин, 13 автогрейдеров, 20 тракторов, два бульдозера и четыре погрузчика.

«Центральным аппаратом ТОО «Казахавтодор» планируется передать области дополнительно восемь единиц зимней техники, из них: комбинированных дорожных машин – три единицы, погрузчиков – две единицы, автогрейдеров – две единицы. Передан в пользование один трактор МТЗ, - отметили в компании. - Таким образом, фактическая готовность зимней техники составляет 92 процента».