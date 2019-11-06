Техническую подготовку к ОСМС медорганизации Алматы должны завершить до 1 декабря

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Процесс подготовки к внедрению обязательного социального медицинского страхования обсудили в акимате Алматы на совещании под председательством заместителя акима города Ержана Бабакумарова с участием руководителей негосударственных медорганизаций мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ержан Бабакумаров подчеркнул важность полной технической готовности к внедрению ОСМС. На данный момент по всей стране продолжается работа по поэтапному переходу к системе обязательного социального медицинского страхования.

«На сегодняшний день во всех 92 частных медицинских организациях, оказывающих помощь в рамках ГОБМП, установлены медицинские информационные системы. Однако не во всех завершен процесс интеграции с системами Минздрава и соцстрахования», — отметил заместитель акима.

В марте 2018 года приказом министра здравоохранения Республики Казахстан №127 были определены минимальные требования к медицинским информационным системам (МИС). Одним из главных требований указана интероперабельность с информационными системами Минздрава.

«Не все разработчики выполнили свои обязательства, из-за чего медицинские организации, установившие их системы, на сегодня не готовы к работе в формате ОСМС», — сказал Ержан Бабакумаров, поручив обеспечить полную техническую готовность всех медицинских организаций к внедрению ОСМС к 1 декабря 2019 года.

Кроме того, заместитель акима поручил форсировать аккредитацию стандартов предоставления медицинских услуг частными организациями.

На совещании также выступили руководитель управления цифровизации Баян Конирбаев и заместитель директора Алматинского филиала РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК Камила Файзуллина.