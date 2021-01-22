РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:17, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Техническое состояние школьных автобусов проверили в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках профилактического мероприятия «Автобус» полицейские проверили школьные автобусы «Schoolbus» при выпуске их на линию из предприятий, задействованных по перевозке детей в учебные учреждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г.Нур-Султан.

    В период карантина свою деятельность осуществляют 37 школьных автобусов. Все они осмотрены на соответствие технического состояния перед выездом на маршрут, прохождение технического осмотра, проверен внешний вид. Также у водителей проверили регистрационные документы - водительское удостоверение, путевые листы, наличие СРТС, технического осмотра, страхового полиса и т.д..

    Управлением административной полиции ДП г.Нур-Султана с водительским составом проведена разъяснительная беседа об особенностях перевозки детей, о строгом неукоснительном соблюдении ПДД и о порядке посадки, высадки и размещения маленьких пассажиров в салоне автобуса.

    По итогам осмотра полицейские выявили два школьных автобуса, имеющих технические неисправности, должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!