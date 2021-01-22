Техническое состояние школьных автобусов проверили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках профилактического мероприятия «Автобус» полицейские проверили школьные автобусы «Schoolbus» при выпуске их на линию из предприятий, задействованных по перевозке детей в учебные учреждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г.Нур-Султан.

В период карантина свою деятельность осуществляют 37 школьных автобусов. Все они осмотрены на соответствие технического состояния перед выездом на маршрут, прохождение технического осмотра, проверен внешний вид. Также у водителей проверили регистрационные документы - водительское удостоверение, путевые листы, наличие СРТС, технического осмотра, страхового полиса и т.д..

Управлением административной полиции ДП г.Нур-Султана с водительским составом проведена разъяснительная беседа об особенностях перевозки детей, о строгом неукоснительном соблюдении ПДД и о порядке посадки, высадки и размещения маленьких пассажиров в салоне автобуса.

По итогам осмотра полицейские выявили два школьных автобуса, имеющих технические неисправности, должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности.