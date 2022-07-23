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Техническое состояние маршрутных автобусов проверили в Нур-Султане
23 Июля 2022 16:31

Техническое состояние маршрутных автобусов проверили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» проверено техническое состояние городских автобусов перед их выездом на линию и на предмет незаконного переоборудования, а также проверено прохождение водителями предрейсового медицинского осмотра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Выявлено более 10 нарушений правил эксплуатации городских автобусов, а также процедур при выпуске их на линию, по которым водители и пять руководителей автобусных парков привлечены к административной ответственности.




Photo: polisia.kz









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