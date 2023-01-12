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Техническое обследование моста с разошедшимися швами начнут в Астане 13 января

12 Января 2023, 15:19
Техническое обследование моста с разошедшимися швами начнут в Астане 13 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 13 января текущего года в Астане будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по левой стороне путепровода, где накануне разошлись швы, для проведения технического обследования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

«Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщило о перекрытии моста по шоссе Алаш («Горбатый мост») со стороны улицы Ш. Валиханова (левая сторона) по согласованию с управлением административной полиции ДП столицы.

Ранее указанный мост был признан аварийным. В связи с этим правая сторона путепровода была отремонтирована, движение по которой было открыто летом 2022 года.

По левой стороне путепровода (ранее не ремонтировался) образовалась частичная деформация асфальтобетонного покрытия на деформационном шве.

В связи с этим с 13 января текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по левой стороне путепровода для проведения технического обследования.

Движение для автотранспортных средств будет перенаправлено по правой стороне путепровода. Движение по правой стороне путепровода будет обеспечено в обе стороны.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать заторов на дорогах города. Приносим извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в публикации.


Фото из открытых источников
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