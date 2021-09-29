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Технический сбой в СпецЦОНах РК устранен

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
29 Сентября 2021, 17:10
Технический сбой в СпецЦОНах РК устранен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Технический сбой в СпецЦОНах РК устранен, все услуги доступны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГК «Правительство для граждан».

29 сентября в СпеЦОНах РК из-за технического сбоя временно были недоступны услуги по первичному оформлению водительского удостоверения и получению дополнительной категории. Казахстанцы не могли сдать экзамены на права.

Сбой был устранен и услуги по оформлению водительских прав восстановлены.

Ранее сообщалось, что сбой произошел сегодня.


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