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Технический сбой произошел в ЦОНах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Технический сбой произошел в ЦОНах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
На стороне Государственной базы данных «Регистр недвижимости» (ГБД РН) зафиксированы технические сбои работы данной системы, что приводит к недоступности оказания услуг «Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан» и «Снятие с регистрации по месту жительства населения Республики Казахстан».
– Указанные сбои происходят периодически после обновления ГБД РН со стороны Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО «Национальные информационные технологии» (осуществляет техническое сопровождение ГБД РН). По завершении наладочных работ сервис услуги по регистрации и снятию с регистрации по месту жительства миграционной службой будут возобновлены, – сообщили в Комитете миграционной службы МВД РК.
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