Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Технические специальности менее популярны среди абитуриентов – Миннауки РК
10 Августа 2022 17:45

Технические специальности менее популярны среди абитуриентов – Миннауки РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Технические специальности не популярны среди абитуриентов. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора департамента высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Ержан Амирбекулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера республиканская конкурсная комиссия завершила свою работу. По итогам конкурса определены обладатели государственного образовательного гранта. Государством выделено более 75 тыс. грантов по бакалавриату. В данное время наибольшее количество претендентов были определены на педагогические направления, также популярны стоматология, политология, международные отношения и некоторые другие направления. Наименьшее количество абитуриентов поступило на направления: механика, сельское хозяйство, технология текстильной промышленности», – сообщил Е. Амирбекулы.

Спикер отметил, что, по поручению Главы государства, большая часть грантов, около 60 %, направлены на технические специальности. В свою очередь, Правительством в этом году были выделены дополнительно 10 тыс. грантов для абитуриентов из густонаселенных и западных регионов Казахстана. Из этого количества более 2 тыс. грантов уже распределены, конкурсная комиссия занимается распределением оставшихся грантов среди указанного контингента.

По словам Е. Амирбекулы, из общего количества выделенных государственных образовательных грантов также часть еще не распределена, конкурсная комиссия продолжает эту работу. Всего на получение государственных грантов поступило около 79 тыс. заявлений. Известно, что определенная часть абитуриентов отказывается от своих грантов, по разным причинам. Эти гранты будут распределены между другими абитуриентами.

Ранее сообщалось, что с тали известны имена обладателей государственных образовательных грантов.


Новости по теме
Условное принятие в вузы позволит получить образование не набравшим пороговый балл ЕНТ
Помощница воспитателя избила ребенка в садике Павлодара
Менее половины домов Петропавловска готовы к отопительному сезону
Читайте также
Условное принятие в вузы позволит получить образование не набравшим пороговый балл ЕНТ
Более 12 тыс. человек уехали из Казахстана за полгода
Помощница воспитателя избила ребенка в садике Павлодара
Свыше 198 тыс. детей родилось в Казахстане за полгода
Менее половины домов Петропавловска готовы к отопительному сезону
Стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов
Центр помощи для семей с особенными детьми открыли в Нур-Султане
Сенатор Даурен Адильбеков рассказал землякам о программе повышения доходов населения
Популярное
1 Назначен первый заместитель прокурора Атырауской области
2 Выращиванием петуний занимаются 150 дворов в селе СКО
3 Досудебное расследование прекратили в отношении экс-начальника миграционной службы ДП Атырауской области
4 Экологи в Атырау ищут источник едкого запаха
5 Продвинуть очередь на квартиру обещала мошенница жителям Тараза

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив