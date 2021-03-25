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    11:52, 25 Март 2021 | GMT +6

    Технические неполадки устраняют в спецЦОНах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в спецЦОНах наблюдается периодическая недоступность сервисов Комитета административной полиции МВД РК. Технические неполадки в данный момент устраняются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства для граждан.

    «Уведомляем вас, что сегодня с 9:10 наблюдается периодическая недоступность сервисов КАП МВД РК, необходимые для оказания госуслуг в спецЦОНах. Специалисты работают над устранением технических неполадок. О восстановлении работы информационных сервисов МВД и работы спецЦОН сообщим дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.


    Теги:
    МВД РК Цифровой Казахстан Общество Правоохранительные органы
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