Технические неполадки устраняют в спецЦОНах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в спецЦОНах наблюдается периодическая недоступность сервисов Комитета административной полиции МВД РК. Технические неполадки в данный момент устраняются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства для граждан.

«Уведомляем вас, что сегодня с 9:10 наблюдается периодическая недоступность сервисов КАП МВД РК, необходимые для оказания госуслуг в спецЦОНах. Специалисты работают над устранением технических неполадок. О восстановлении работы информационных сервисов МВД и работы спецЦОН сообщим дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.