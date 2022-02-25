Технически неисправные автобусы выпускали на линию в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения безопасности дорожного движения, повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров, в Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции региона, в ходе рейдовых мероприятий полицейские проводят целенаправленную работу по выявлению и недопущению нарушений общественным транспортом Правил дорожного движения. Особое внимание уделяется соблюдению водителями скоростного режима, требований дорожных знаков и разметки, маневрирования, проезда перекрестков.
С начала оперативно-профилактическое мероприятия «Автобус» выявлено 287 нарушений ПДД водителями общественного транспорта. За различные нарушения на коммунальную стоянку водворено 11 автобусов.
В зоне особого внимания сотрудников административной полиции - предрейсовый осмотр транспортных средств, так как все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся перевозкой людей или доставкой грузов, обязаны обеспечить соответствие транспорта техническим нормам и требованиям безопасности дорожного движения и не выпускать на линию неисправные автомобили.
«За выпуск в эксплуатацию транспортных средств с техническими неисправностями и иными нарушениями правил эксплуатации 5 должностных лиц автопарков привлечены к административной ответственности по статье 617 КоАП РК. В отношении еще одного ответственного сотрудника автобусного парка составлен административный протокол по части 1 статьи 619 КоАП РК за допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего соответствующей категории. Механик заплатит штраф в размере 45 450 тенге», - сказал начальник УАП ДП Жамбылской области подполковник полиции Жайдарбек Куттыбаев.
Полицейские также проверяют школьные автобусы при выпуске их на линию из предприятий, задействованных в перевозке детей в учебные учреждения.
Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» стартовало 21 февраля и завершится 2 марта 2022 года, уточнили в ведомстве.
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