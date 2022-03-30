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    17:59, 30 Март 2022 | GMT +6

    Технарушения в электросетях, возникшие из-за непогоды, устраняют в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 12.00 часов 30 марта в электросетях 10 кВ АО «Астана-РЭК» произошло 7 технологических нарушений, из них 3 устранены, по остальным работы продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    «В аварийно-восстановительных работах задействовано более 19 бригад, спецтехника и ДГУ. Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения всех потребителей», - говорится на сайте.

    Основная причина отключений – попадание посторонних предметов на воздушные линии, приводящих к короткому замыканию и повреждению её элементов (обрывы проводов, изоляторов, концевых муфт кабельных линий). Имеют место повреждения в электроустановках потребителей, повлекшие отключение питающей линии и т.д.

    Жителей просят отнестись с пониманием к проведению восстановительных работ.

    В основном отключения воздушных линий произошли в частном секторе (Лесозавод, Кирпичный, Ондирис).

    Заявки на включение оборудования потребителей, находящихся без электроснабжения после устранения повреждений, можно подавать по телефонам оперативно-диспетчерской службы:

    620 456 или +7 705 956 5317 (по голосовому меню 6-я позиция);

    79 69 44, WhatsApp: +7 701 081 6562;

    районы Байконур, Сарыарка - 620 468;

    районы Алматы, Есиль - 620 438, WhatsApp +7 778 132 3306.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана Энергетика Акимат Общество ЖКХ
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