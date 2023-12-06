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    01:12, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Тегеран высоко оценивает активность Астаны по разрешению региональных конфликтов – глава МИД Ирана

    Хосейн Амир Абдоллахиан
    Фото: Нарымбек Исмагулов/ Kazinform

    В Москве в посольстве Казахстана в России состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Ирана, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Стороны рассмотрели состояние и перспективы развития двусторонних межгосударственных отношений, были обсуждены вопросы сотрудничества в многостороннем формате, в том числе на площадках международных организаций.

    Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу напомнил, что ранее сегодня состоялась плодотворная встреча в формате глав министерств иностранных дел стран каспийской «пятерки», где участники подтвердили стремление к совместной работе, обеспечению стабильности и процветания в Прикаспии.

    - Для Казахстана Иран – один из главных партнеров, не только как страна Персидского залива и Ближнего Востока, но и как партнер по Каспию. Три десятилетия назад мы установили крепкие взаимоотношения, развивая политический диалог, экономическую кооперацию и прочные культурные и исторические связи, - сказал Мурат Нуртлеу.

    Казахстан и Иран
    Фото: Нарымбек Исмагулов/ Kazinform

    Министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан поблагодарил казахстанскую сторону за активность по разрешению региональных конфликтов, в том числе инициирование Астанинского формата по урегулированию в Сирии.

    - Между нашими странами достигнут высокий уровень проведения политических встреч, имеется хорошая динамика обмена делегациями разного уровня, - сказал Хосейн Амир Абдоллахиан.  - В наших двусторонних отношениях была открыта новая глава, которая позволила заложить целый ряд перспективных направлений совместной работы.

    Теги:
    Каспийское море Мнение Иран МИД РК Безопасность Сирия Внешняя политика Казахстана Россия Интеграция и партнерство
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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