Тегеран высоко оценивает активность Астаны по разрешению региональных конфликтов – глава МИД Ирана

В Москве в посольстве Казахстана в России состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Ирана, передает собственный корреспондент Kazinform.

Стороны рассмотрели состояние и перспективы развития двусторонних межгосударственных отношений, были обсуждены вопросы сотрудничества в многостороннем формате, в том числе на площадках международных организаций.

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу напомнил, что ранее сегодня состоялась плодотворная встреча в формате глав министерств иностранных дел стран каспийской «пятерки», где участники подтвердили стремление к совместной работе, обеспечению стабильности и процветания в Прикаспии.

- Для Казахстана Иран – один из главных партнеров, не только как страна Персидского залива и Ближнего Востока, но и как партнер по Каспию. Три десятилетия назад мы установили крепкие взаимоотношения, развивая политический диалог, экономическую кооперацию и прочные культурные и исторические связи, - сказал Мурат Нуртлеу.

Фото: Нарымбек Исмагулов/ Kazinform

Министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан поблагодарил казахстанскую сторону за активность по разрешению региональных конфликтов, в том числе инициирование Астанинского формата по урегулированию в Сирии.