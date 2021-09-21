TEDx встреча с молодежью категории NEET прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в формате TEDx прошла встреча с молодежью категории NEET, не вовлеченной в образовательный процесс и занятость, передает МИА «Казинформ».

В данной встрече приняли участие такие спикеры как ведущая музыкальных программ на радио ORDA FM Майра Толепберген , консультант BTS Educatiuon Бауырдан Абуов , президент Объединения казахстанцев за рубежом «QazAlliance» Алишер Турсын и Руководитель волейбольного клуба «EVEREST» Адилет Доктырбек .

Приглашенные гости выступили перед молодежью с докладами на тему того, какие профессии будут востребованы в будущем. Кроме того, спикеры рассказали об искусстве, PR и медиа-менеджменте, и о том, насколько они важны при трудоустройстве. Особое внимание было также уделено важности обучения молодежи предпринимательской деятельности и всех необходимых навыках для предпринимателя.

«Данное мероприятие организовано в рамках проекта социализации и развития молодежи категории NEET. В ходе мероприятия наши спикеры поделились своим опытом развития их карьеры и жизненно необходимыми навыками для личного роста. Считаю, что данные мероприятия мотивируют молодежь в рамках дальнейших планов на жизнь. Спикеры помогают молодежи поверить в себя и в свои возможности для того чтобы стать успешным человеком в их жизни», - сказал эксперт проекта А. Буркиталин.

Стоит также отметить, что встреча состоялась под открытым небом в столичном Триатлон парке с соблюдением всех санитарных мер. Основная цель мероприятия заключалась в повышении взаимодействия и популяризации идей среди молодежи NEET.

Инициаторами проекта стали Корпоративный фонд «Болашак» по Западно-Казахстанской области совместно с Молодежным крылом «Jas Otan» в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.