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    20:13, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    TEDx встреча с молодежью категории NEET прошла в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в формате TEDx прошла встреча с молодежью категории NEET, не вовлеченной в образовательный процесс и занятость, передает МИА «Казинформ».

    В данной встрече приняли участие такие спикеры как ведущая музыкальных программ на радио ORDA FM Майра Толепберген , консультант BTS Educatiuon Бауырдан Абуов , президент Объединения казахстанцев за рубежом «QazAlliance» Алишер Турсын и Руководитель волейбольного клуба «EVEREST» Адилет Доктырбек .

    Приглашенные гости выступили перед молодежью с докладами на тему того, какие профессии будут востребованы в будущем. Кроме того, спикеры рассказали об искусстве, PR и медиа-менеджменте, и о том, насколько они важны при трудоустройстве. Особое внимание было также уделено важности обучения молодежи предпринимательской деятельности и всех необходимых навыках для предпринимателя.

    «Данное мероприятие организовано в рамках проекта социализации и развития молодежи категории NEET. В ходе мероприятия наши спикеры поделились своим опытом развития их карьеры и жизненно необходимыми навыками для личного роста. Считаю, что данные мероприятия мотивируют молодежь в рамках дальнейших планов на жизнь. Спикеры помогают молодежи поверить в себя и в свои возможности для того чтобы стать успешным человеком в их жизни», - сказал эксперт проекта А. Буркиталин.

    Стоит также отметить, что встреча состоялась под открытым небом в столичном Триатлон парке с соблюдением всех санитарных мер. Основная цель мероприятия заключалась в повышении взаимодействия и популяризации идей среди молодежи NEET.

    Инициаторами проекта стали Корпоративный фонд «Болашак» по Западно-Казахстанской области совместно с Молодежным крылом «Jas Otan» в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.


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