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    ТЭЦ в Риддере выкупил инвестор

    24 Января 2023, 12:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – У ТЭЦ в Риддере теперь новый собственник. Об этом сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, по законам Республики Казахстан это частная собственность. Сегодня завершена купля-продажа, и я сам был поставлен перед фактом. Сегодня у нас есть новый собственник. И мы работаем вместе с ним. Я надеюсь, что этот собственник будет более эффективным», - сказал он в кулуарах заседания Правительства.

    По его словам, это казахстанский инвестор. Условия сделки являются конфиденциальной информацией. Даниал Ахметов договорился с новым собственником ТЭЦ, что в ближайшее время будет возможность у компании заложить не менее 7 млрд тенге на проведение капитальных работ.

    «К глубокому сожалению, законы РК не позволяют даже в критических ситуациях вмешиваться и заниматься изменением формы собственности. Мы работаем в рамках правового государства. Возможно, я думаю, что Министерство энергетики должно внести соответствующие изменения, которые давали бы право в критических случаях заниматься изменением формы собственности», - добавил он.

    Ранее глава региона рассказал о проводимых работах по устранению последствий пожара на ТЭЦ. Три дня назад он попросил прощения у жителей Риддера. 19 января сообщалось, что на ТЭЦ в Риддере произошел пожар в цехе топливоподачи, в связи с чем снизилась температура в теплосети. Износ оборудования на ТЭЦ в Риддере достиг показателя 74,5%. Полномасштабная реконструкция запланирована в мае. Правоохранительные органы ведут расследование в отношении собственников ТЭЦ.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Акимат МЧС Минэнерго РК Даниал Ахметов ТЭЦ
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