ТЭЦ в некоторых регионах Казахстана изношены на 90%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более чем на 50% изношены казахстанские электросети. Об этом заявил Спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом износ основного оборудования электростанций достигает 57%. В отдельных регионах этот показатель находится на уровне 88%. С каждым годом увеличивается износ оборудования ТЭЦ, который в настоящее время достиг 66%. Износ теплоэлектроцентралей в отдельных регионах превышает 90%», - сказал Маулен Ашимбаев во время парламентских слушаний в Сенате.

Спикер напомнил, что есть поручение Главы государства - снизить износ генерирующих мощностей за счет программы «Тариф в обмен на инвестиции».

«Со стороны соответствующих госорганов необходимы конкретные шаги в этом направлении. Одновременно регионам важно активизировать работу по модернизации сетей теплоснабжения, износ которых превышает 50%. В некоторых регионах этот показатель достиг 80%. В рамках уточнения бюджета 2023 года планируется предусмотреть средства на эти цели. Но это только начало большой работы по модернизации ТЭЦ и инженерных сетей. Необходимо последовательно решать эти проблемы, которые непосредственно касаются благополучия наших граждан», - добавил Маулен Ашимбаев.