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    ТЭЦ Экибастуза оштрафовали более чем на 5 миллионов тенге

    11 Марта 2023, 19:46

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области по поручению областной прокуратуры провели внеплановую проверку нескольких цехов ТОО «Экибастузтеплоэнерго» на соответствие требованиям законодательства в области санэпидблагополучия, в ходе которой на экибастузской ТЭЦ был выявлен ряд нарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

    Как сообщили в ведомстве, в ходе мероприятия выявлен ряд нарушений санитарных норм, в том числе, несоответствия по проведенным лабораторно-инструментальным замерам, таким как, превышение пыли в воздухе рабочей зоны КТЦ, несоответствие температуры и освещению помещений, напряженности ЭМП, а также нарушение питьевого режима, согласно действующим гигиеническим нормативам.

    «Дело об административном правонарушении в отношении ТОО «Экибастузтеплоэнерго» рассматривалось в суде первой инстанции города Экибастуза. По итогам работы суд постановил привлечь ТОО «Экибастузтеплоэнерго» к административной ответственности по ст. 425 ч.1 «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека» Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан на общую сумму 1600 МРП (5 520 000 тенге)», - говорится в сообщении областного департамента санэпидконтроля.

    Данное постановление суда может быть обжаловано предприятием в вышестоящем суде.

    Напомним, авария на ТОО «Экибастузтеплоэнерго» произошла 27 ноября 2022 года около 01:20 часов. Сначала остановился один котлоагрегат, а через десять минут встали еще три. В итоге жители города в мороз остались без тепла. Из-за аварии на время закрыли детские сады, а школьников перевели на дистанционный формат обучения. С 28 ноября в городе был введен режим ЧС.
    По решению Правительства страны аналогичные проверки пройдут на всех ТЭЦ страны.

    Ранее ТОО «Экибастузтеплоэнерго» оштрафовали почти на три миллиона тенге за использование средств измерений, с истекшими сроками поверки.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область Экибастуз ТЭЦ
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