Театры Казахстана и стран ближнего зарубежья представят свои спектакли на международном фестивале «ТеART-Кокше»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости страны и реализации программы «Рухани жаңғыру» с 4 по 8 октября в Кокшетау состоится третий международный фестиваль «ТеART-Кокше», в рамках которого свои интересные спектакли в разных жанрах покажут 12 творческих коллективов из Казахстана, России и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Организаторами мероприятия выступили Акмолинский областной русский драматический театр совместно с Российским институтом театрального искусства ГИТИС при поддержке акимата Акмолинской области.

Как отметили в управлении культуры, архивов и документации , яркое событие пройдет на нескольких площадках областного центра. Оценивать постановки будут театроведы и критики с мировым именем.

На днях в преддверии фестиваля прошло открытие театральной образовательной лаборатории. В работе площадки принимают участие коллективы театров из Кокшетау, Нур-Султана, Караганды, Алматы, Актау, Актобе и других городов.

«Театральная лаборатория проходит в одном из живописных мест нашего региона - Зеренде. В ходе творческих мероприятий для участников будут проведены мастер-классы по актерскому мастерству, искусству театра кукол, практической режиссуре, театральному менеджменту с участием ведущих казахстанских и российских театральных деятелей и педагогов», - сообщили в ведомстве .

По итогам международного фестиваля состоится церемония награждения участников по различным номинациям.

К слову, для безопасности зрителей все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, в рамках проекта Ashyq.