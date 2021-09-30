Театры Казахстана и стран ближнего зарубежья представят свои спектакли на международном фестивале «ТеART-Кокше»
Организаторами мероприятия выступили Акмолинский областной русский драматический театр совместно с Российским институтом театрального искусства ГИТИС при поддержке акимата Акмолинской области.
Как отметили в управлении культуры, архивов и документации , яркое событие пройдет на нескольких площадках областного центра. Оценивать постановки будут театроведы и критики с мировым именем.
На днях в преддверии фестиваля прошло открытие театральной образовательной лаборатории. В работе площадки принимают участие коллективы театров из Кокшетау, Нур-Султана, Караганды, Алматы, Актау, Актобе и других городов.
«Театральная лаборатория проходит в одном из живописных мест нашего региона - Зеренде. В ходе творческих мероприятий для участников будут проведены мастер-классы по актерскому мастерству, искусству театра кукол, практической режиссуре, театральному менеджменту с участием ведущих казахстанских и российских театральных деятелей и педагогов», - сообщили в ведомстве .
По итогам международного фестиваля состоится церемония награждения участников по различным номинациям.
К слову, для безопасности зрителей все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, в рамках проекта Ashyq.