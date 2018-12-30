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Театры Казахстана чаще гастролировали в 2018 году
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам трех кварталов 2018 года объемы услуг театральной деятельности достигли 13,7 млрд тенге, что на 15% больше, чем год назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.
Для сравнения, в аналогичном периоде 2017 года объемы услуг увеличились на 9% за год, почти до 12 млрд тенге.
Количество спектаклей выросло на 17%, до 16 тысяч. Из них было поставлено 363 новых спектаклей - их количество, однако, сократилось на 11% за год. А количество гастрольных и выездных спектаклей увеличилось на 14%, до 3 тысяч.
К началу 2018 года в стране ждали гостей 68 театров. Наибольшее их количество традиционно приходилось на Алматы (19 театров, 27,9% от РК), ЮКО (8 театров, 11,8% от РК) и Астану (6 театров, 8,8% от РК).
Театральная жизнь страны кипит. К примеру, в рамках празднования 20-летия Астаны с 18 по 24 декабря жители и гости города могли любоваться культовым французско-канадским мюзиклом Notre Dame de Paris на казахском языке.
А праздничный вечер «Астана Опера» поздравляет» проходит 29, 30 и 31 декабря на сцене Большого зала, где ведущие солисты, симфонический оркестр и хор «Астана Опера» выступают под руководством главного дирижера театра, заслуженного деятеля Казахстана Алана Бурибаева.
Стоимость билетов к декабрю составила в среднем 749 тенге - на 5,2% дороже, чем годом ранее.
Самые дорогие билеты пришлось покупать театралам Алматы (2 134 тенге), а также жителям столицы (1095 тенге).
Заметнее всего подорожали билеты в Усть-Каменогорске - на 25% за год, до 1000 тенге. Впрочем, в 12 крупных городах страны стоимость посещения театров за год не изменилась.
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