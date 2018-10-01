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Театры из шести стран приедут на фестиваль в Талдыкорган

21 Октября 2018 18:37 69
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Театры из шести стран приедут на фестиваль в Талдыкорган

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация театров Казахстана при поддержке Министерства культуры и спорта РК с 30 октября по 6 ноября 2018 года проведет в Талдыкоргане VІІ Международный театральный фестиваль стран Центральной Азии, посвященный 20-летию Астаны и 120-летию видного государственного деятеля Темирбека Жургенова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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«В фестивале примут участие лучшие коллективы из Турции, Башкортостана (РФ), Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Казахстана. Нынешний фестиваль проходит в рамках празднования 20-летия Астаны и служит развитию межнационального диалога и культурных связей, укреплению сотрудничества и созданию единого культурного пространства между странами Центральной Азии и тюркоязычных государств и привлечение внимания широкого круга зрителей к лучшим достижениям современного театрального искусства», - рассказали в Минкультуры и спорта.

Как отмечается, коллективы из 6 стран представят вниманию зрителей 11 спектаклей. Все спектакли будут бесплатными, они пройдут в новом и старом зданиях Талдыкорганского театра драмы им. Б.Римовой.

 

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Ключевые слова: Культура, Алматинская область, Минкультуры,
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