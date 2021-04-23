Театры и кинотеатры приостанавливают работу в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня вышло постановление главного государственного санитарного врача Кызылординской области, в котором прописано, работа каких объектов остается под запретом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе запрещается использование кальянов согласно пункту 5 статьи 110 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Под запретом также остается работа банкетных залов, букмекерских контор, боулингов, компьютерных клубов, бильярдных, ночных, игровых клубов, караоке, детских оздоровительных лагерей, детских развлекательных центров.

В области запрещено организовать и проводить праздничные корпоративы, спортивные мероприятия со зрителями.

Также запрещается движение междугородних/межобластных регулярных и нерегулярных автобусов, работа объектов культуры, театров, кинотеатров, концертных залов.