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    19:25, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Театры и кинотеатры приостанавливают работу в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня вышло постановление главного государственного санитарного врача Кызылординской области, в котором прописано, работа каких объектов остается под запретом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионе запрещается использование кальянов согласно пункту 5 статьи 110 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

    Под запретом также остается работа банкетных залов, букмекерских контор, боулингов, компьютерных клубов, бильярдных, ночных, игровых клубов, караоке, детских оздоровительных лагерей, детских развлекательных центров.

    В области запрещено организовать и проводить праздничные корпоративы, спортивные мероприятия со зрителями.

    Также запрещается движение междугородних/межобластных регулярных и нерегулярных автобусов, работа объектов культуры, театров, кинотеатров, концертных залов.


    Теги:
    Коронавирус в РК Кызылординская область
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