ТеатрALL в Астане: все желающие могут бесплатно посетить 10 лучших спектаклей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Республики в Астане стартовал фестиваль ТеатрALL, посвященный 90-летию выдающегося казахстанского режиссера театра и кино Азербайжана Мамбетова. Торжественная церемония открытия театрального фестиваля состоялась в стенах Государственного театра драмы и комедии им. А. Мамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие аким Астаны Алтай Кульгинов, Қазақстанның Еңбек Ері, народный артист СССР и Казахстана, лауреат Государственной премии СССР и Казахстана, президент Ассоциации Театров Казахстана Асанали Ашимов, народная артистка Казахстана, оперная певица, профессор, супруга народного артиста СССР, Халық каһарманы, режиссера театра и кино Азербайжана Мамбетова Хорлан Калиламбекова, а также коллективы столичных театров.

По традиции перед началом перформанса участники фестиваля прошлись по красной ковровой дорожке. Также в ходе праздничного вечера представлена уникальная голограмма – цифровая выставка, посвящённая творческому наследию мэтра казахстанского театрального искусства Азербайжана Мамбетова. Автор проекта Бауыржан Бактыгереев с помощью экспериментов добился такого результата. На выставке представлены около 30 экспонатов. Композиция состоит из множества отсеков, куда помещены предметы. Все это находится под прозрачными экранами, на которые проецируются те самые объекты, что помещены в отсеки.

На торжественном открытии театральной недели зрителям представили спектакль «Ғасырдан да ұзақ күн» Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

В течение недели фестиваль пройдет сразу на нескольких сценических площадках театров Қаллеки, «Жастар» и МТЮЗ. В целом, в рамках фестиваля все желающие могут бесплатно посетить 10 лучших отечественных и зарубежных спектаклей.

Церемония закрытия фестиваля состоится 30 октября с вручением премий победителям в номинациях «Лучшая постановка», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая сценография», «Лучшая эпизодическая роль». Также учрежден специальный приз имени Азербайжана Мамбетова за вклад в развитие театрального искусства.

Напомним, театральный фестиваль в Астане продлится до 30 октября. Участие в нем принимают 8 театральных коллективов страны и почетные гости из России, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана – Санкт-Петербургский камерный театр, Тбилисский Государственный азербайджанский театр имени Гейдара Алиева, Узбекский Государственный Джизакский театр музыкальной драмы, Кыргызский государственный академический театр драмы имени Т.Абдумомунова, Туркменский национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули. Специальным гостем фестиваля является Государственный музей истории ГУЛАГа (город Москва).