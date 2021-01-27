«Театральный урок» проведут для столичных школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый интересный творческий проект «Астана опера» «Театральный урок», созданный совместно с акиматом города Нур-Султана для детей 9 классов, стартует 30 января текущего года. Его цель – эстетическое воспитание подрастающего поколения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Для реализации этого проекта акимат взял на себя важную миссию по организации школьников и другие важные вопросы.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил важность совместно реализуемого с театром проекта, «это позволит не только со школьной скамьи прививать ученикам нравственно-духовные ценности и любовь к культуре, но и раскрыть творческие способности школьников».

«К сожалению, в условиях карантина ребята все чаще используют различные гаджеты, много смотрят телевизор, играют в компьютерные игры, поэтому мы надеемся, что мастерство наших артистов оперы и балета, музыкантов оркестра, сам великолепный театр с его красотой и роскошным интерьером перенесут ребенка в новую атмосферу, откроют для него мир высокого искусства. Наша задача - формировать будущего зрителя, любителей оперы и балета со школьного возраста», - поделилась Мәдениет қайраткері, известный музыковед Маржан Жакенова.

«Театральный урок» было принято проводить только для старших классов, это уже юноши и девушки. Кто-то из них, конечно, бывал в театре, но любое посещение храма искусств – это всегда праздник. Есть дети, которые никогда не бывали в театре, просто проезжали мимо и думали, что это недоступно. На самом деле, театр открыт для всех детей и взрослых», - продолжила Маржан Жакенова.

Первый театральный звонок прозвучит для ребят 30 января. Для юных зрителей приготовили шедевр мировой хореографии – балет Л. Минкуса «Баядерка». Согласно программе мероприятия, школьники прибудут в театр за 2 часа до начала спектакля. В ходе 15-минутной лекции опытные музыковеды в увлекательной форме с использованием слайдов расскажут ребятам о содержании балета, а также интересную информацию о композиторе, хореографе, постановке и солистах.

«Театральный урок» посетят 30 школьников. Они будут поделены на три группы по 10 человек. По театру было разработано три маршрута, по которым три экскурсовода поведут детей, чтобы погрузить их в мир закулисья.

«Ребята увидят, какое большое количество людей стоит за созданием спектакля. Мы заглянем в гримерный цех, они увидят, как гримируются артисты, какие бывают парики. Мы заглянем в костюмерный цех, где дети смогут прикоснуться к балетной пачке и ощутить ее невесомость. Увидят различия между воздушными балетными костюмами и внушительными оперными нарядами, к примеру, XVIII века. Во время экскурсии будут соблюдены все меры безопасности – ребята наденут каски. В их маршрут также войдут музыкальная библиотека, репетиционные залы и многое другое», - заключила Маржан Жакенова.

Важно отметить, что театр полностью соблюдает санитарные нормы: масочный режим, обработка рук, рассадка в зале с учетом социальной дистанции.