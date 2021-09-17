Театральный фестиваль «Nur-Sultan theatre week» пройдёт в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram сообщил о том, что в столице проведут международный театральный фестиваль «Nur-Sultan theatre week», передает МИА «Казинформ».

«Увеличение количества вакцинированных горожан и формирование коллективного иммунитета от КВИ позволяют нам постепенно возвращаться в прежнее русло: город вновь заиграет новыми яркими красками.

С учетом соблюдения саннорм с 28 октября по 1 ноября планируем провести международный театральный фестиваль «Nur-Sultan theatre week». Участие примут все театры нашей столицы, также будут приглашены зарубежные коллективы театров.

Целью данного культурного события является поддержка наших деятелей культуры, создание праздничного настроения, как для зрителей, так и для участников фестиваля. Впервые в проведении данного фестиваля будет задействована вся инфраструктура города, в том числе малый и средний бизнес. Во время театральной недели будут организованы выставки, различные мастер-классы ведущих театралов и мэтров театральной сцены, среди горожан также разыграем билеты на интересные премьерные постановки спектаклей. Вся информация относительно организации театральной недели будет размещена на сайте visitnursultan.kz.

Помимо этого, мы также работаем над преображением самих зданий культуры и их территорий. К примеру, в прошлом году свои двери открыл новый Каздрамтеатр, там мы благоустроим сквер, высадим деревья. На территории «Астана Опера» появился свой дубовый сад, на территории «Астана Балет» - зелёный сад и др. Также возобновили ремонтно-реставрационную работу государственного академического русского театра драмы им. М. Горького.

В этом году открыли пешеходную аллею «Театральный бульвар», которая соединяет дворец Жастар и музыкальный театр юного зрителя, также первую пешеходную улицу выходного дня «Demalys Promenade», которая расположена на участке улицы А. Мамбетова (между ул. Кенесары и пр. Абая). Главное преимущество данного пространства это то, что оно является совокупностью творческой профессиональной деятельности. Там есть площадки для выступлений, уголок художников, места для игры в шахматы, национальные игры («асық ату» и «тоғыз қумалақ»), места для спортивных тренировок, зоны для выставок картин, книжные зоны, торгово-выставочная площадка с шатрами и др.», - написал аким столицы.



