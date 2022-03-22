Театральная неделя для детей пройдет в дни школьных каникул в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Творческая команда музыковедов «Астана Опера» в Год детей разработала новый увлекательный проект – фестиваль «Неделя классической музыки для детей», который пройдет в дни школьных каникул и будет рассчитан на ребят от 5 и до 15 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Программа продлится с 23 по 28 марта, в ней каждый юный театрал сможет найти подходящий для себя концерт или музыкальную сказку.

Так, афишу Камерного зала имени Куляш Байсеитовой украсили 23 марта концерт «Музыка әлемі» («В мире музыки»), на следующий день ребятам предложат симфоническую сказку «Петя и волк» Сергея Прокофьева.

25 марта артисты оркестра исполнят зоологическую фантазию «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса.

Далее два дня подряд – 27 и 28 марта – для самых маленьких ценителей искусства будет предложена музыкальная сказка Тлеугазы Бейсембека «Самұрық келген таң».

«Торжественное открытие фестиваля «Неделя классической музыки для детей» состоится 23 марта, где в роли ведущих выступят сами дети, которые будут делать первые профессиональные шаги на одной сцене с уже опытными артистами - звездами театра «Астана Опера».

Концерты и детские спектакли, вошедшие в программу фестиваля, будут проходить на казахском и русском языках. Желающих посетить нашу «детскую неделю» очень много, и мы благодарны родителям, которые приводят своих детей в театр, за понимание того, что любовь к музыке нужно прививать с самого раннего детства. В программу фестиваля вошли замечательные концерты и спектакли, которые очень полюбили дети за время работы театра. Закрывается наш фестиваль показом музыкальной сказки известного композитора Т. Бейсембека «Самұрық келген таң». Это история о весне, Наурызе, о добре и солнце, о счастье и детских улыбках. Мы надеемся, что фестиваль «Неделя детской классической музыки» станет ежегодным, и готовы обогащать программу новыми концертами», - рассказала директор департамента литературно-музыкальной работы, музыковед, Мәдениет қайраткері Маржан Жакенова.

«Калейдоскоп концертов, представленных в афише фестиваля, включает далеко не все музыкальные программы, которые идут в репертуаре Камерного зала имени Куляш Байсеитовой. У нас насчитывается порядка 20 концертов просветительского характера, в рамках которых мы знакомим детей с разными группами инструментов, типами оперных голосов. Как правило, все детские мероприятия проходят по воскресеньям»,- заключила Маржан Жакенова.

Как известно, Глава государства отметил, что детям нужно уделить особое внимание, потому что их благополучие – надежная гарантия успешного будущего Казахстана.

Музыковеды «Астана Опера» ежегодно повышают квалификацию, перенимают опыт у своих зарубежных коллег и постоянно совершенствуют программу для детско-юношеской аудитории.

В театре подчеркивают необходимость приобщения школьников к классической музыке. Это связано с тем, что детские концерты и спектакли служат формированием духовности, художественного вкуса, кругозора подрастающего поколения, а также глубоким постижением ребятами прекрасного мира музыкального искусства во всем его многообразии. Уже сегодня видны большие результаты труда творческой команды, которой удалось привлечь в «Астана Опера» тысячи юных зрителей, растущих и развивающихся вместе с театром.



