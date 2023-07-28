Театр «Жастар» в этом году поставил 77 спектаклей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году театр поставил 77 спектаклей, провел более 144 мероприятий, их них - более 105 постановок. Об этом сообщил заместитель руководителя ГККП «Жастар театры» акимата города Астаны Ерболат Елубай на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Молодежный театр был основан 5 июля 2007 года при поддержке акимата города Астаны. Свою работу театр начал со спектакля Чингиза Айтматова и Абиша Кекильбаева «Чингис хан». Автор инсценировки Жаныш Кулмамбетов, режиссер-постановщик заслуженный деятель Казахстана Нурканат Жакыпбай. Первым директором молодого театра был назначен лауреат премии Союза Молодежи Казахстана, заслуженный деятель Казахстана Гани Кулжанов», – сказал Е. Елубай.

По его словам, сейчас театром руководит заслуженный деятель Казахстана Досымжан Танатаров.

Спикер отметил, что за свою недолгую историю театр завоевал 14 Гран-при международных и республиканских конкурсов. В репертуаре театра около 55 спектаклей. Актерский состав – выпускники Казахской национальной академии искусств им.Т. Жургенова. При молодежном театре действует инклюзивный театр «Қанаттылар», премьерным показом которого стала одноименная музыкально-поэтическая постановка поэта Г.Салыкбая. Инклюзивный театр дает возможность реализовать творческий потенциал талантливым людям с физиологическими особенностями.

Как сообщил Е. Елубай, на международном фестивале мюзиклов, который проходил в Южной Корее, театр «Жастар» представил мюзикл «Жибек». Бесценный опыт приобрел молодой коллектив театра, выступая на одной площадке с коллегами из Франции, России, Великобритании, Чехии, Китая, Южной Кореи и Тайваня. В этом году театр поставил 77 спектаклей, провел более 144 мероприятий, их них более 105 постановок. Мероприятия посетили более 32-х тысяч зрителей.