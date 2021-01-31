Театр оперы и балета имени Абая рассказал о своих планах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Чем запомнился Казахский национальный академический театр оперы и балета имени Абая в карантинный 2020 год, и каковы творческие планы на 2021 год, узнавала корреспондент МИА «Казинформ».

Совсем недавно в честь Дня Независимости Республики Казахстан Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая получил статус - Национальный.

Несмотря на санитарные барьеры и приостановку основной деятельности на более чем 8 месяцев, КНАТОБ им. Абая вел активную работу. Театр получил третье место в топ-театров СНГ, набрал 3,5 миллиона онлайн-зрителей. Были представлены три премьеры за первое полугодие 87-го театрального сезона. В карантийный 2020-ый год в театре прошло 97 событий, 400 успешных проектов, снято свыше 300 видео.

С первого февраля театр вновь закрыт распоряжением главного санитарного врача Алматы из-за коронавирусной инфекции.

«Мы только разогнались, пошли премьеры, большие полотна, проекты, новые планы, и нас прервали. Театр хрупкий, живой организм, разгонять его, а потом включать резкий тормоз - это не очень хорошо, может произойти непоправимое. Это может нанести серьезный удар по труппе, сейчас мы думаем, как нам продолжать работать в таких условиях, репетиционный процесс не должен останавливаться, проводить его будем небольшими группами. Конечно, здоровье, прежде всего, мы не можем гарантировать, что люди на сто процентов не заболеют у нас, хотя все меры безопасности очень строго соблюдаются. За период с 13 марта до сегодняшнего дня театр не закрывали на карантин, никто не болел, каждый день мы мониторим заболеваемость сотрудников. В том же распоряжении санврача спортсменам, например, позволили тренироваться группами не более тридцати человек. Мы сделали уже запрос, потому что артисты - такие же спортсмены, которым нужен ежедневный дренаж, мы будем просить работать такими группами», - рассказала директор театра Ая Калиева.

Как отметила солистка оперной труппы Гульзат Даурбаева, вокалистам, как и спортсменам требуется постоянные репетиции для поддержания голоса.

«Мы должны все время петь, будем ходить на репетиции в любом случае, даже если придется петь по одному. Мы должны держать форму, чтобы быть готовыми к открытию. Мы не теряем надежды, что все восстановится, и люди как прежде будут ходить в театр», -сказала она.

Тем не менее, на 2021 год у театра большие планы. В рамках программы по восстановлению культовых спектаклей и Золотого фонда театрального архива планируется возродить балет Заурбека Райбаева «Спартак», на первой премьере которого присутствовал Арам Хачатурян, и оцифровка нотного фонда оркестровых партитур и клавиров с оперных и балетных спектаклей казахских и казахстанских композиторов начиная с 1934 года.

Для юных зрителей театр готовит премьеру оперной сказки «История Кая и Герды» Сергея Баневича и большую премьеру оперы «Пиковая Дама» П.И. Чайковского, которая планируется на начало 88-го театрального сезона на Большой сцене главного театра страны.

Кроме того, в 2021 году в конце апреля казахстанцы отметят 115-летие со дня рождения казахского музыковеда, дирижера, педагога, писателя-историка и музыкального общественного деятеля Ахмета Жубанова. В связи с этим артисты театра готовят постановку оперы «Енлик-Кебек».

Напомним, ранее мы рассказывали, как работал театр оперы и балета имени Абая во время пандемии.