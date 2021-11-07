Театр оперы и балета имени Абая представил оперу «Иоланта»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лирическую оперу П. И. Чайковского «Иоланта» представили на сцене казахского национального академического Театра оперы и балета имени Абая в Алматы. О сказочной истории слепой девушки в фоторепортаже от корреспондента МИА «Казинформ».

«Иоланта» - самая последняя опера Петра Ильича Чайковского, основанная на драме Генрика Герца «Дочь короля Рене».

Все арии исполняются на русском языке в сопровождении синхронных титров на итальянском и казахском языках.

Оперу исполняют под звуки симфонического оркестра и хора Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.

Действие лирической одноактной оперы происходит в южной Франции в ХV веке.

Сцена начинается с прекрасного сада в горах. Главная героиня по имени Иоланта слепа от рождения, но не знает об этом. Никто из посторонних под страхом смерти не смеет проникнуть в замок, а приближённые по воле короля тщательно скрывают от Иоланты её тайну.

В счастливом неведении Иоланта проводит дни среди подруг, однако смутные душевные порывы и стремления нарушают её покой.

По сюжету оперы Герцога Роберта и Иоланту родители обручают ещё в детстве. Сами молодые люди никогда друг друга не видели. Но юноша любит графиню Матильду из Лотарингии, однако ослушаться приказа родителей он не решается и приезжает в Прованс для вступления в брачный союз.

Герцог Роберт решается поговорить с королем, чтобы расторгнуть помолвку с его дочерью.

Арию герцога Бургундии Роберта исполняет лауреат международных конкурсов, ведущий солист НАТОБ имени Абая Эмиль Сакавов.

«Для меня это не первый спектакль в этой партии. Партия Роберто одна из моих любимых ролей. Она очень хорошо подходит по голосу. Мне близок персонаж, которого я играю на сцене. В опере, и в частности в музыке Чайковского посредством нот композитор полностью даёт психотип персонажей, раскрывает их образ. Ничего задумывать не надо, все есть в музыке. Всё есть в нотах. Поэтому музыка прекрасная, красивая и очень удобная», - поделился артист.

Самопожертвование и мужество выносить муки помогают главной героине прозреть.

Тем самым трогательная история слепой Иоланты исцеляется благодаря любви.