Театр оперы и балета имени Абая готовит премьеру балета «Спартак»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Балетмейстер, народная артистка РК и руководитель балетной группы национального академического театра оперы и балета имени Абая Гульжан Туткибаева в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала о трудностях в работе во время карантина и о новых постановках, которые скоро будут представлены на сцене театра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Гульжан Усамбековна, мы знаем, что вы недавно ездили в Якутию с постановкой нового спектакля. Расскажите об этой поездке.

- В прошлом месяце я ездила в город Якутск на постановку в театре оперы и балета Республики Саха нового спектакля «Калейдоскоп иллюзий». Это спектакль несколько необычный, экспериментальный, но очень современный, на злободневную тему про жизнь героини в Instagram. Здесь затрагиваются человеческие и жизненные ценности. Главным действующим лицом спектакля является оперная певица. Остальные герои - артисты балета. Они показывают всю эту жизнь и обстановку в социальной сети. Через них идея режиссера передает состояние нашей героини. Общение с миром социальных сетей. Ее отношение к жизни и так далее. Премьера этого спектакля состоялась 21 мая. И прошла с большим успехом. Я работала над хореографической составляющей. Мне было интересно работать с артистами. Это были ведущие солисты этого театра. Спектакль состоит из восьми новелл. И каждая новелла - это отдельная история. К примеру, новелла «Бал у Людовика XIV», есть новелла «Кабаре», где героиня представляет себя в кабаре или на балу. Или в ее представлении, как это могло бы быть.

Сценография балета очень интересная. Это хрустальный или стеклянный мир, где отображение может быть реальным и нереальным. Оно показывает хрупкость душевного мира нашей героини и в целом любого человека. Присутствует много философских вопросов, поставленных в этом спектакле. И после успешной премьеры этот спектакль собираются вести на гастроли по российским городам.

- Как идет подготовка у артистов к новым премьерам в условиях карантина?

- Мы недавно открылись после очередного карантина показом спектаклей «Кармен- сюита» и «Шахеразада» и уже приступили к подготовке новой постановки балета на музыку композитора Арама Хачатуряна «Спартак». На первой премьере он сам лично присутствовал и одобрил его. Этот спектакль нравится как зрителю, так и артистам. Мы хотим сохранить наследие наших хореографов, которые внесли неоценимый вклад в развитие хореографического искусства Казахстан и, в частности, нашего театра.

В настоящее время остро стоит вопрос авторских прав и часто наследники предъявляют большие претензии, или стараются найти их- эти лазейки, чтобы повлиять на возможность продления или не продления лицензии. В этом смысле балет «Спартак» в хореографии Заурбека Райбаева очень актуален.

Есть несколько версий балета «Спартак». Самый знаменитый - это постановка балетмейстера Григоровича. Несколько лет назад спектакль был поставлен Георгием Ковтуном с живыми львами. Это совершенно другой спектакль, со своей интерпретацией. В мире все равно больше знают спектакль Ю. Григоровича, который идет на многих театральных сценических площадках.

Мы очень рады, что «Спартак» будет возобновлен, так как, спектакль не шел на нашей сцене больше десяти лет. Что будет нового? Мы хотим полностью поменять сценографию этого спектакля, художником-постановщиком выступит народный художник России Вячеслав Окунев. Это опытный и талантливый художник, с которым мы давно работаем и он придумывал образы героев и к другим спектаклям нашего репертуара. Уже активно идет работа над декорациями и костюмами. Премьера намечается на конец июня. То есть, на 26-27 июня. И мы хотим порадовать наших зрителей этим балетом. Сейчас работаем над мизансценами, чтобы спектакль смотрелся цельным, динамичным, живым и произвел сильное впечатление на публику. Сама музыка Арама Хачатуряна «Спартак» - потрясающая.

- Расскажите о планах работы Национального академического театра оперы и балета имени Абая на текущий год.

- Карантин, конечно, повлиял на театр, особенно на работу балетной труппы. Это естественно, так как мы были длительное время без сцены и репетиций. После того, как мы приступили к работе, начали ставить спектакли и практически сразу смогли провести успешную премьеру балета на музыку А. Адана «Корсар». Продолжали интенсивно работать над текущим репертуаром, и когда труппа только вошла в форму, опять был объявлен карантин на полтора месяца. Это очень сильно выбило из колеи. Но я очень надеюсь на артистов балета и на всю труппу, что нам все-таки удастся преодолеть все трудности и создать интересный спектакль и порадовать наших зрителей, достойно завершив этот сезон.

На перспективы у нас - возобновление спектаклей, в которые входит балет «Фрески» Заурбека Райбаева. Да, мы хотим делать новые постановки в современной хореографии, но об этом мы будем говорить чуть позже. Планов очень много, и все они амбициозные! Со следующего сезона, если нам разрешат работать в полном объеме, мы хотим показать все имеющееся спектакли как зарубежных классиков, так и наш Золотой фонд культурного наследия страны. В театре большой и насыщенный классический репертуар, который очень разнообразен. Спектаклей много, хороших артистов у нас не хватает. Мне бы хотелось, чтобы их становилось больше, и уровень профессионализма только возрастал.

- Спасибо за интервью!