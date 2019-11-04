Театр из Семея получил Гран-при международного фестиваля в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау завершился I-й Международный театральный фестиваль «ТеАrt-Көкше», собравший лучшие театры Казахстана, России, Украины и Киргизии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С сегодняшнего вечера город Кокшетау становится и культурной, и театральной столицей не только Казахстана, но и всего евразийского пространства. Не знаю, надолго ли, но хочется, чтобы этот фестиваль имел долгую и красивую историю и вносил вклад в развитие культурных связей Казахстана, России и других стран мира», - отметил, открывая фестиваль, советник посольства, руководитель представительства Россотрудничества в РК Константин Воробьев. Кстати, именно Россотрудничество и акимат Акмолинской области оказали всевозможную поддержку в проведении фестиваля «ТеАrt-Көкше».

Отвечая на вопрос, как можно было решиться в небольшом городе Кокшетау замахнуться на такой грандиозный фестиваль, директор Акмолинского русского драмтеатра Бейбит Бахтыгереев отметил, что сподвижником стала любовь к театру и очень благодарный зритель.

Конкурсные показы состоялись на нескольких площадках города, а оценивали работы международные эксперты театральной критики (из России, Германии, Грузии и другие). Жюри возглавила кандидат искусствоведения, заслуженный деятель РК, профессор, театральный критик, заведующая кафедрой истории и теории театрального искусства, Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова (Алматы) Сания Кабдиева.





«От фестиваля всегда ждут новых впечатлений, любой фестиваль - это не только праздник, но профессиональная работа. Для многих режиссеров важнее те обсуждения и разборы, которые происходят после спектаклей. Хочу поблагодарить, что на этом фестивале в состав жюри вошли только театральные критики. Для меня этот вопрос принципиальный», - отметила С. Кабдиева.

И.о. руководителя акмолинского областного управления культуры Гульмира Бекназарова поприветствовала гостей и участников фестиваля от имени акима Акмолинской области.

По ее словам, идея проведения мероприятия появилась еще при организации аналогичного фестиваля регионального уровня. Тогда в нем приняли участие 5 театров. А на этот раз уже 14.

Прибывшие коллективы смогли не только обменяться опытом, пообщаться и узнать, как и чем живут другие театры, но и поучаствовать в мастер-классах, специально организованных профессионалами своего дела на базе акмолинского областного русского драмтеатра.

«Что именно я жду от фестиваля? Помимо новых впечатлений, это еще и встреча с казахской культурой. Я впервые в Казахстане, и мне здесь безумно нравится. Сейчас я вижу, какие это гостеприимные, добрые, светлые и позитивные люди», - поделилась член жюри Армине Оганесян (Москва).

«Есть разные уровни работы, но каждый спектакль заставляет думать, и мне кажется, что в целом театральное движение сегодня в Казахстане и в частности в Акмолинской области набирает обороты», - добавил член жюри, театровед, театральный критик, член коллегии критиков международных всероссийских театральных фестивалей (Казань) Нияз Игламов.

В течение пяти дней свои лучшие спектакли на суд зрителя и компетентного жюри выносили творческие коллективы из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Тараза, Семея, Москвы, Рязани, Вологды, Кинешмы, Сергиева Посада, Украины. Ну а открыл фестиваль Акмолинский областной русский драматический театр драмой Р. Отарбаева «Бейбарс». В последующие дни показали постановки «Никто не виноват» (Караганда), «Кыся» (Вологда), «Гроза» (Рязань), «Кукольный дом» (Актобе), «Чичиков» (Кокшетау), «Любовники» (Украина), «Измена» (Актау), «Бегущий человек» (Тараз), «Сердце матери» (Алматы), «Сон в летнюю ночь» (Караганда), «Ревизор» (Семей), «Телеграмма» (Сергиев Посад), «Письма любви» (Кинешма), «Отец» (Нур-Султан).

По итогам пяти фестивальных дней жюри присудило 4 номинации. Обладателем Гран-при стал семипалатинский «Ревизор».

Рязанская «Гроза» признана «Лучшим актерским ансамблем».



«Лучшую женскую роль» забрала героиня «Письма любви» из Кинешмы, а вот обладателем номинации «Лучшая мужская роль» стал любимец акмолинской (и не только) публики Тимур Валиев, покоривший присутствующих своим неподражаемым Плюшкиным («Чичиков»).



«Честно говоря, это одна из моих сложнейших ролей. Она небольшая, но внутренне пришлось вложиться. Я удивлен, что так высоко был оценен жюри. Ведь я видел других претендентов и болел за них. Можно сказать, что выиграл, потому что так сложились звезды. Все члены жюри смотрели мои предыдущие работы и, возможно, были удивлены таким перевоплощением. Сложнее всего было найти изъян Плюшкина. Перепробовал много болезней – психических, туберкулез… потом подумал, что он все время в пыли, и у него могут быть инфекционные болезни… Попробовал и получилось. Мне кажется даже, что я дольше искал, чем репетировал. Мне очень интересно работать с режиссером Шамилем Дыйканбаевым, но с любым режиссером работать нелегко. Потому что все идет через сопротивление: я один, а персонажи – другие. А у меня все персонажи такие, которых нужно воспитывать», - поделился с Казинформом Тимур Валиев.

Что ж, первый блин международного фестиваля не вышел комом и оставил множество ярких впечатлений. Прибывшее жюри отметило, что часто подобные фестивали грешат одноразовостью или же тем, что проводятся лишь к какому-то событию. А фестиваль должен проходить с некой периодичностью. Будем надеяться, что «ТеАrt- Көкше» станет исключением - и через некоторое время мы соберемся оценить мастерство актеров и режиссёров уже на втором фестивале в Кокшетау.