Театр имени Сакена Сейфуллина приглашает карагандинцев на премьеру

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На сцене Карагандинского областного казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина 22 и 23 декабря состоится премьера комедии башкирского драматурга Флорида Булякова «Отырған қыз...», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Режиссёр-постановщик — Бекмухамет Киекбаев, художник-постановщик — Жалел Садырбеков.

Действие комической драмы происходит в доме престарелых. Здесь на закате жизни оказались четыре пожилые женщины. Не бабушки, а именно женщины, потому что, несмотря на преклонный возраст, они себя так воспринимают. Женщины по-прежнему ждут комплиментов, кокетничают и очень сильно обижаются, когда к ним относятся как к старушкам.

За каждым образом судьба. Угол в доме престарелых да скудная пенсия —вот всё, что есть у этих женщин в жизни. Но и для них наступает праздник. Светом в окошке становится башкир Абдулла из соседней деревни.

Режиссёр, не прибегая к особым ухищрениям и изыскам, поставил спектакль, согревающий душу.