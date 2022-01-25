Театр имени Горького возобновляет показ спектаклей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный академический русский театр драмы имени Горького сообщил о возобновлении спектаклей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«В эту субботу 29 января в 18:00, состоится сценическая фантазия по мотивам петербургских повестей Н.В. Гоголя «Гоголь. Петербург».

В воскресенье 30 января в 18:00, вас ждет встреча с героями мелодрамы Р. Баэра «Смешанные чувства», - сообщили в пресс-службе театра.

Все спектакли проходят на сцене МТЮЗа, по адресу ул. Омарова, 47 Б.

Билеты можно приобрести в театральных кассах по следующим адресам: ул. Желтоксан 11, ул. Омарова 47 Б, а также на сайте Ticketon.kz.

«В заботе о вас, мы принимаем все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности, при заполняемости зрительного зала 30 %, в театр допускаются зрители с «зеленым» статусом Ashyq», - говорится в сообщении пресс-службы театра.

Фото: qazaqstan.tv