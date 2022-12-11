Театр для всех: карагандинские дети с проблемами со зрением приняли участие в постановках

11 Декабря 2022, 16:39

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – «Театр для всех!» – под таким названием в Караганде прошел областной конкурс адаптированных театрализованных мини-постановок для детей, имеющих проблемы со зрением. Мероприятие стало участником Международного фестиваля «Эстафета доброты – 2022», организованного Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотекой для слепых и слабовидящих. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде конкурс провела областная спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих граждан при поддержке управления культуры, архивов и документации.

На сцене Театра музыкальной комедии свои мини-спектакли представили 10 любительских коллективов – учащиеся общеобразовательных школ, школ искусств, студенты колледжей и кружков художественной самодеятельности из Караганды, Каркаралинска и Шетского района.

«Этот конкурс – первая ласточка. Главная его идея – продвижение толерантности – достигнута. Адаптированные спектакли – это неизведанная ниша в нашем городе. У участников было много вопросов. Первоначально было подано 15 заявок. В итоге осталось 11 постановок. Три представляли взрослые актеры и восемь – дети. Активными были школьники. К примеру, из школы имени Бауыржана Момышулы было три коллектива. Все участники прониклись идеей, что это не просто спектакль, а он для особенных детей. В дальнейшем хотим показать адаптированные постановки нашим читателям и всем желающим», – проинформировала руководитель спецбиблиотеки Айнур Шаймуханбетова.

Основной инструмент адаптированного спектакля для слепых и слабовидящих – горячее тифлокомментирование. То есть рассказ – описание действий, которые происходят на сцене. У каждого коллектива был свой тифлокомментатор. Кому-то это далось легко, кто-то не совсем понял задачу. Но жюри оценило стремление всех участников.

«Было приятно смотреть на работу, старания и результаты коллективов. Оценку мы проводили по семи критериям, главным из которых была доступность театральных мини-постановок для детей с нарушением зрения. Я бы отметила лаконичное тифлокомментирование худрука театра-студии «Образ» Людмилы Сафоновой. Кратко и доступно излагалось все, что происходило на сцене. Хотелось бы, чтобы это доброе начинание имело продолжение, чтобы ежегодно проводились подобные мероприятия. Нужно поощрять и поддерживать творческую молодежь», – сказала Алтынай Кузембаева, председатель жюри, педагог-дефектолог, учитель английского языка областной специальной школы-интерната № 1 для детей с нарушением зрения.

Организаторы выбрали трех победителей, которых наградили дипломами, благодарственными письмами и денежными сертификатами.

Лучшим коллективом в возрастной категории от 8 до 17 лет стал «Алтын шашу» детской школы искусств № 2 с постановкой «Ганс Чурбан».

«Очень приятно было принимать участие в таком конкурсе, и при этом волнующе. Впервые наш коллектив выступал для детей с особыми потребностями. Но ведь театр – это синтетический вид искусства. И те, кто не смог увидеть это искусство, они его услышали и окунулись в волшебную атмосферу», – отметил художественный руководитель театрального коллектива «Алтын Шашу» Дмитрий Тришин.

Победу в возрастной категории от 18 лет и старше одержал театр-студия «Образ» со спектаклем «Сказка о потерянном времени».

«В конкурсе участвовали две группы моего коллектива. И взрослая труппа победила. Мы в первый раз столкнулись с понятием «тифлокомментарий», но интернет помог со всем разобраться. Сомнений, что мы не справимся, не было. Попробовать в любом случае стоило, и проба удалась. Жаль, что в нашем городе нет таких постановок, а они очень нужны», – сказала руководитель театра-студии «Образ» Людмила Сафонова.

Так как детских коллективов оказалось больше взрослых, решено было учредить поощрительный приз. Он достался драматическому кружку «Шамшырак» общеобразовательной школы имени Бауыржана Момышулы с постановкой «Найман ана».

«Участие в конкурсе вызвало у меня так много хороших эмоций. А ещё больше радости принёс приз. Над постановкой работали наши педагоги, а участвовало в ней около 10 ребят. Спектакль создан по мотивам произведения Чингиза Айтматова. Это печальная постановка, которая тронула сердца и зрителей, и жюри», – сказала воспитанница театрального кружка «Шамшырак» Адеми Талгат.