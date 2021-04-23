Театр балета, гостиничный комплекс - в Алматы реализуют 86 инвестпроектов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в этом году планируется реализация 86 инвестиционных проектов с созданием более 9,5 тысячи рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Больше всего средств инвесторы вкладывают в недвижимость, транспорт, промышленность и финансово-страховую деятельность. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин.

По его словам, несмотря на ограничительные меры, по итогам первого квартала объем инвестиций составил 191 млрд тенге с ростом на 34,5%.

Инвестиции привлечены из трех источников, основная доля которых пришлась на самих собственников предприятий – 68,8%, а это 131,5 млрд тенге, заемные средства - 17,4% - 33,1 млрд тенге. и госбюджет – 13,8% - 26,4 млрд тенге.

Как отметил спикер, инвесторы больше всего доверяют и вкладывают в пять отраслей, среди которых недвижимость – 82,9 млрд тенге; транспорт и складирование – 25,6 млрд тенге;

промышленность – 15,1 млрд тенге; финансовая и страховая деятельность – 14,7 млрд тенге; информация и связь – 8,1 млрд тенге.

Еркебулан Оразалин рассказал о планах на 2021 год. Планируется реализация 86 инвестиционных проектов на сумму 362,1 млрд тенге с созданием более 9,5 тысячи рабочих мест.

«В Алматы начнется строительство театра балета АО «Фонд Демеу» на сумму 18 млрд тенге, построят многофункциональный гостиничный комплекс Jetisy, затратив 10 млрд тенге, и реконструируют ТРЦ «Алмалы» на 7 млрд тенге», - отметил Еркебулан Оразалин.

В городе созданы условия, при которых бизнесу выгодно инвестировать в Алматы. Предприниматели, вкладывающие средства в городскую экономику, могут рассчитывать на поддержку со стороны госорганов.



