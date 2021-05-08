Театр «Астана Опера» подготовил праздничные концерты ко Дню Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Великому празднику – Дню Победы – посвятили насыщенные концерты, которые пройдут 9 мая в «Астана Опера». В Большом зале вниманию публики приготовили яркую программу «Победная симфония весны», в Камерном зале будет исполнен концерт «Песни памяти и славы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

С особой ответственностью артисты «Астана Опера» готовят праздничный репертуар, посвященный Великой Победе. Программы концертов построены так, чтобы передать нынешнему поколению культурную память о героических страницах жизни отважных людей, сражавшихся за мир и чистое небо над головой.

«Победная симфония весны» будет предложена слушателям в 19:00. За пульт Симфонического оркестра «Астана Опера» встанет автор концерта – маэстро Абзал Мухитдин. Знаменитый дирижер исполнит шедевр классической музыки – Симфонию №7 («Ленинградская») Д. Шостаковича. Эта музыка была создана в первые месяцы войны, в ней отразились жертвенность и безграничная любовь ленинградцев к своему городу и стране, а главное – непоколебимая вера в победу.

Вечер продолжат Концерт для колоратурного сопрано с оркестром Р. Глиэра, партию сопрано представит Заслуженная артистка Башкортостана Альфия Каримова. А также прозвучит Концерт для гобоя с оркестром ре мажор Р. Штрауса. Сольную партию гобоя исполнит лауреат международных конкурсов Ислам Алиев.

В Камерном зале в 15:00 любителей оперного искусства ждет концерт «Песни памяти и славы». В программе – лучшие образцы казахской, русской и западноевропейской классики, а также популярные песни и любимые мелодии военных лет, с которыми выступят солисты оперы, артисты хора и оркестра.

Так, в исполнении Жамили Джаркимбаевой прозвучит всеми любимая песня «Огонек» на слова М. Исаковского, Айзада Капонова выступит с композицией «Катюша» на музыку М. Блантера, слова М. Исаковского, Алмат Избамбетов представит «Тос, мені тос» Мукана Тулебаева, а знаменитую песню «Нам нужна одна победа» на слова и музыку Булата Окуджавы уже многие годы зал поет вместе с исполнителями.

«От всей души поздравляем казахстанцев с этим светлым, радостным днем, Днем Победы. Мы помним и чтим всех тех, благодаря кому можем творить, развивать культуру и искусство, радоваться успехам, строить планы и с большой уверенностью думать о завтрашнем дне. В этот особенный день мы отдаем дань любви и особого уважения прошедшим с огромной честью войну и поздравляем всех с праздником. Желаем крепкого здоровья, сплочённости и силы духа», - отметили артисты «Астана Опера».